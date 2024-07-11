На границе с Китаем задержали мужчину с 100 змеями в штанах

Полиция задержала мужчину, который пытался пересечь границу с Китаем, с 100 змеями, спрятанными в штанах. При досмотре на таможне полицейские нашли шесть мешков со змеями в карманах его брюк. Все мешки были заклеены скотчем.

Мужчину остановили на таможне со 100 живыми змеями в штанах

"Офицеры открыли пакеты и обнаружили, что в каждом из них было несколько живых змей разных форм и цветов", — говорится в заявлении.

Как сообщает CNN, всего в мешках насчитали 104 живых змеи различных видов, которые не являются родными для Китайской флоры и не относятся к ядовитым. Среди обнаруженных видов были молочная змея, западная свиная змея, кукурузная змея, техасская крысиная змея и бычья змея.

Таможенные власти пока не сообщили, арестован ли мужчина, но предупредили, что за нарушение таможенных правил предусмотрена юридическая ответственность.

Ранее “Комментарии” писали, что в одном из международных аэропортов произошел чрезвычайный инцидент, заставивший охрану и таможенников обратить особое внимание на багаж 30-летней Джессики Мэннинг. При стандартной проверке багажа обнаружено человеческое сердце, герметично упакованное в пластиковую коробку. Как выяснилось, это сердце принадлежало самой Джессике.

Кроме того, в Индии произошел необычный случай: строитель по имени Сантош Лохар укусил змею, которая напала на него, и змея от этого умерла. Инцидент случился на железнодорожной станции, где Сантош работал и временно жил.