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На границе с Китаем задержали мужчину с 100 змеями в штанах

Во время осмотра офицеры обнаружили в карманах его брюк шесть мешочков, запечатанных скотчем

11 июля 2024, 13:11
Автор:
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Черновалова Кристина
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Полиция задержала мужчину, который пытался пересечь границу с Китаем, с 100 змеями, спрятанными в штанах. При досмотре на таможне полицейские нашли шесть мешков со змеями в карманах его брюк. Все мешки были заклеены скотчем. 

На границе с Китаем задержали мужчину с 100 змеями в штанах

Мужчину остановили на таможне со 100 живыми змеями в штанах

"Офицеры открыли пакеты и обнаружили, что в каждом из них было несколько живых змей разных форм и цветов", — говорится в заявлении.

Как сообщает CNN, всего в мешках насчитали 104 живых змеи различных видов, которые не являются родными для Китайской флоры и не относятся к ядовитым. Среди обнаруженных видов были молочная змея, западная свиная змея, кукурузная змея, техасская крысиная змея и бычья змея.                                                                

Таможенные власти пока не сообщили, арестован ли мужчина, но предупредили, что за нарушение таможенных правил предусмотрена юридическая ответственность.                                   

Ранее “Комментарии” писали, что в одном из международных аэропортов произошел чрезвычайный инцидент, заставивший охрану и таможенников обратить особое внимание на багаж 30-летней Джессики Мэннинг. При стандартной проверке багажа обнаружено человеческое сердце, герметично упакованное в пластиковую коробку. Как выяснилось, это сердце принадлежало самой Джессике.                   

Кроме того, в Индии произошел необычный случай: строитель по имени Сантош Лохар укусил змею, которая напала на него, и змея от этого умерла. Инцидент случился на железнодорожной станции, где Сантош работал и временно жил.                                 



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Источник: https://edition.cnn.com/2024/07/10/travel/snake-smuggler-trousers-scli-intl/index.html
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