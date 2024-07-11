На границе с Китаем задержали мужчину с 100 змеями в штанах

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Черновалова Кристина
Полиция задержала мужчину, который пытался пересечь границу с Китаем, с 100 змеями, спрятанными в штанах. При досмотре на таможне полицейские нашли шесть мешков со змеями в карманах его брюк. Все мешки были заклеены скотчем.
Мужчину остановили на таможне со 100 живыми змеями в штанах
Как сообщает CNN, всего в мешках насчитали 104 живых змеи различных видов, которые не являются родными для Китайской флоры и не относятся к ядовитым. Среди обнаруженных видов были молочная змея, западная свиная змея, кукурузная змея, техасская крысиная змея и бычья змея.
Таможенные власти пока не сообщили, арестован ли мужчина, но предупредили, что за нарушение таможенных правил предусмотрена юридическая ответственность.
Ранее “Комментарии” писали, что в одном из международных аэропортов произошел чрезвычайный инцидент, заставивший охрану и таможенников обратить особое внимание на багаж 30-летней Джессики Мэннинг. При стандартной проверке багажа обнаружено человеческое сердце, герметично упакованное в пластиковую коробку. Как выяснилось, это сердце принадлежало самой Джессике.
Кроме того, в Индии произошел необычный случай: строитель по имени Сантош Лохар укусил змею, которая напала на него, и змея от этого умерла. Инцидент случился на железнодорожной станции, где Сантош работал и временно жил.
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