Мужчина до смерти укусил агрессивную змею, которая напала на него

В Индии произошел необычный случай: строитель по имени Сантош Лохар укусил змею, которая напала на него, и змея от этого умерла. Инцидент случился на железнодорожной станции, где Сантош работал и временно жил.

В Индии мужчина до смерти покусал змею, которая хотела убить его

Вечером, когда Сантош спал в своем лагере после работы, его укусила змея. Он не растерялся и, вспомнив местное поверье о том, что для нейтрализации яда нужно укусить змею в ответ, сделал именно так. Сантош схватил змею и укусил её три раза.

“В моем селе существует поверье, что если змея укусит тебя, ты должен укусить ее дважды, чтобы нейтрализовать яд” , – поделился он.

Как сообщают местные СМИ, змея умерла от полученных травм, в то время как Сантош был немедленно госпитализирован. После осмотра в больнице врачи уверенно заявили, что жизни мужчины ничего не угрожает. Медицинские специалисты предположили, что змея, возможно, не была ядовитой, что и спасло жизнь Сантошу.

Официального подтверждения, какого именно вида змея укусила рабочего, пока что нет.

Новость об этом инциденте быстро распространилась. Вокруг больницы, где проходит лечение строитель, собралась толпа людей, желающих узнать подробности происшествия и увидеть героя собственными глазами.

Эксперты предупреждают, что такие действия могут быть опасны и рекомендуют в случае укуса змеи обращаться за медицинской помощью, а не действовать на основе преданий.

Ранее “Комментарии” писали, что известный серфер и актер Тамайо Перри погиб после нападения акулы. Это произошло, когда он катался на серфе возле Козьего острова.