В аэропорту нашли человеческое сердце в багаже: владелица все объяснила

В одном из международных аэропортов произошел чрезвычайный инцидент, заставивший охрану и таможенников обратить особое внимание на багаж 30-летней Джессики Мэннинг. При стандартной проверке багажа обнаружено человеческое сердце, герметично упакованное в пластиковую коробку. Как выяснилось, это сердце принадлежало самой Джессике.

Полиция аэропорта задержала женщину с сердцем в чемодане

Женщина, переезжавшая из Новой Зеландии в Австралию, объяснила, что она решила унести свое сердце с собой после трансплантации донорского органа. Джессика родилась с шестью пороками сердца и в течение жизни перенесла более 200 операций. Она выразила желание сохранить свой первоначальный орган как символ собственной борьбы и победы над тяжелыми обстоятельствами.

"Это больше чем орган, это часть моей истории," — сказала Джессика, делясь своими ощущениями.

После часового допроса и проверки документов полицейские приняли решение не мешать женщине взять сердце с собой, признав ее право на владение медицинским материалом. Инцидент вызвал обсуждение в социальных сетях, где пользователи выражали свое восхищение мужеством женщины и дискутировали о правилах перевозки медицинских образцов между странами.

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