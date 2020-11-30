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102-летняя жительница Греции поборола Covid-19

По данным местных СМИ, эта женщина является старейшим пациентом в Греции, которого выписали из больницы после лечения осложнений, вызванных коронавирусом

сегодня, 06:05
Автор:

Татьяна Лозовенко

102-летняя гречанка Александра, которая родом из региона Эпир, после 20-дневной госпитализации с коронавирусом в больнице острова Корфу, победила в борьбе с болезнью.

102-летняя жительница Греции поборола Covid-19

Женщина была среди пожилых людей, которые заболели в доме престарелых в Янине, и вместе с остальными была доставлена ​​в больницу на Корфу.

После трех недель интенсивного лечения, высокой температуры и 24-часового пребывания под кислородным аппаратом, ей удалось выйти победительницей. По данным местных СМИ, эта женщина является старейшим пациентом в Греции, которого выписали из больницы после лечения осложнений, вызванных коронавирусом. О конкретных методах лечения женщины не сообщается.

Напомним, Доктор медицинских наук и специалист по инфекционным заболеваниям Молли Флисс из Университета Вирджинии назвала 7 популярных мифов о передаче и лечении коронавируса, которые распространили СМИ.

Ранее "Комментарии" писали, куда можно улететь из Украины на зимние праздники. Обзор ограничений крупнейших странах Европы и Америки поможет определиться с выбором.


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Источник: https://uain.gr/2020/11/29/102-litnya-zhytelka-epiru-poborola-koronavirus/?fbclid=IwAR0tROH36pejFAdnLoJmEqKeh51TKHSy-jDAus6nT40x_zaMDdz7HL9xnhs
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