102-летняя жительница Греции поборола Covid-19

102-летняя гречанка Александра, которая родом из региона Эпир, после 20-дневной госпитализации с коронавирусом в больнице острова Корфу, победила в борьбе с болезнью.

Женщина была среди пожилых людей, которые заболели в доме престарелых в Янине, и вместе с остальными была доставлена ​​в больницу на Корфу.

После трех недель интенсивного лечения, высокой температуры и 24-часового пребывания под кислородным аппаратом, ей удалось выйти победительницей. По данным местных СМИ, эта женщина является старейшим пациентом в Греции, которого выписали из больницы после лечения осложнений, вызванных коронавирусом. О конкретных методах лечения женщины не сообщается.

Напомним, Доктор медицинских наук и специалист по инфекционным заболеваниям Молли Флисс из Университета Вирджинии назвала 7 популярных мифов о передаче и лечении коронавируса, которые распространили СМИ.

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