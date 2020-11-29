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7 абсурдных мифов о COVID-19 - доктор медицинских наук

Доктор медицинских наук и специалист по инфекционным заболеваниям Молли Флисс из Университета Вирджинии назвала 7 распространенных мифов о передаче и лечении коронавируса

сегодня, 22:14
Автор:

Татьяна Лозовенко

Пандемия COVID-19 вызвала множество дискуссий о сомнительных методах лечения и профилактических мерах, которые необходимо попробовать. При таком количестве дезинформации и расхождениях во мнениях, как вы можете узнать, чему доверять? Доктор медицинских наук и специалист по инфекционным заболеваниям Молли Флисс из Университета Вирджинии назвала 7 распространенных мифов о коронавирусе.

7 абсурдных мифов о COVID-19 - доктор медицинских наук


Вакцина против гриппа влияет на способность организма бороться с COVID-19

Вакцина против сезонного гриппа  не влияет  на способность организма бороться с COVID-19. Этой осенью и зимой в городах будут циркулировать и вирус SARS-CoV-2, и вирус гриппа. 


Я менее подвержен заражению COVID-19 из-за определенных диет

Не было доказано, что какой-либо конкретный режим диеты, такой как кето или Whole 30, делает человека более или менее подверженным заражению  COVID-19. Хорошо сбалансированная диета лучше всего поддерживает иммунную систему.


CBD помогает с коронавирусом

Нет исследований, показывающих, что  CBD (каннабидиол) оказывает влияние на COVID-19. Продукты CBD не доказали свою безопасность или эффективность для предотвращения или лечения COVID-19.


Вcе, кроме масок, — бесполезно

Ношение маски  помогает предотвратить распространение инфекционных респираторных капель от одного человека к другому. Тканевые маски также уменьшают распространение капель, когда маска полностью закрывает нос и рот. Людям следует избегать масок с клапанами выдоха спереди, поскольку при этом выделяется нефильтрованный воздух, в том числе капли из дыхательных путей.


Вы не можете заразиться коронавирусом, если после кого-то курите

Вирус COVID-19 передается от  человека к человеку при тесном контакте друг с другом через респираторные капли. Если эти капли попадут в рот другому человеку, то он может заболеть. Важно помнить, что COVID-19 может передаваться людьми, у которых нет симптомов.


УФ-лучи могут убить вирусы, поэтому нельзя наносить солнцезащитный крем

Есть три типа ультрафиолетового излучения: УФ-А, УФ-В и УФ-С, причем почти все УФ-излучение, достигающее поверхности Земли, входит в категории УФ-А или УФ-В. УФ-С — это то, что действительно может быть использовано как дезинфицирующее средство в медицинских учреждениях. Нет никаких доказательств того, что пребывание на солнце убьет коронавирус. 


Эфирные масла "отражают" переносимые по воздуху микробы COVID-19

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA)  недавно отправило предупреждающие письма компаниям, продающим эфирные масла, чтобы "отразить Covid". Нет никаких доказательств того, что эфирные масла безопасны или эффективны для лечения или профилактики COVID-19.

Ранее "Комментарии" делали обзор на коронавирусные ограничения в странах Европы во время зимних праздников.


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