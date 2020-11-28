Украдет ли Covid Новый год? Обзор карантинных мер в мире и Украине

С приближением зимних праздников лидеры стран начали вводить дополнительные карантинные ограничения. Портал "Комментарии" собрал воедино зимние карантинные меры крупнейших стран Европы и Америки.

Фото: из открытых источников





Германия

26 ноября стало известно, что Германия продлила локдаун до января. Карантин должен был закончиться 30 ноября. Все культурные заведения остаются закрытыми, а также рестораны, бары, пабы, клубы и дискотеки.

Ангела Меркель не просто закрыла все зимние курорты, но и официально призвала Европейский Союз последовать примеру Германии. Страна обратилась с просьбой закрыть ВСЕ горнолыжки до 10 января, так как они стали причиной нескольких вспышек эпидемий прошлой зимой. Канцлер также призвала воздержаться от "излишеств" во время зимних праздников, имея в виду развлечения.





Франция

Эммануэль Макрон вслед за Германией также ввел запрет на работу зимних курортов. Он упомянул во вторник, 24 ноября, вечером: французы не смогут кататься на лыжах во время рождественских каникул, какие бы усилия они не приложили. Менеджеры горнолыжных курортов уже выразили свое удивление и разочарование, так как рождественский период приносит им 20% всего дохода. Как известно, в Париже проходят протесты, в том числе из-за карантина.





Великобритания

26 ноября Англия ужесточила локдаун по трехуровневой системе ограничений. На втором уровне, где находится Лондон, разрешены собрания до 6 человек. Алкоголь можно предлагать в заведениях только вместе с едой. Посещение спортивных мероприятий ограничено. Однако некоторые крупные регионы Англии, включая северный город Манчестер и процветающее юго-восточное графство Кент, были помещены на третий уровень, где закрыты заведения общественного питания.

Сегодня, 28 ноября, в Лондоне прошел крупный протест против карантинных ограничений, несмотря на массовую вакцинацию в Великобритании, которая запланирована на декабрь.





Бельгия

Бельгия продлила локдаун 27 ноября. Бельгийцы должны делать покупки в одиночку и оставаться в магазине не более 30 минут. Города обязаны гарантировать безопасность на торговых улицах. Музеи и бассейны могут быть снова открыты, как и некоторые магазины. Дальнейшее смягчение мер будет невозможно до середины января.

Бельгия — одна из немногих европейских стран, где почти не было протестов против карантина.





Канада

Отдельные регионы ввели локдаун 21 ноября, в том числе Торонто, который крупнейшим экономическим центром страны. Правительство ограничило посещение баров и ресторанов, но оставило школы и детские сады открытыми. В магазинах разрешены только самовывоз или доставка. Общественные собрания на открытом воздухе ограничены максимум 10 людьми, включая свадьбы, похороны и религиозные службы.





США

Президент США не намерен вводить в стране режим самоизоляции. В Белом доме ранее заявили, что жесткие ограничения для экономики не входят в стратегию Трампа по борьбе с коронавирусом. Основные города США, в частности, Нью-Йорк, Сан-Франциско и Чикаго, присоединяются к все большему количеству штатов, которые начинают вводить новые ограничения, в том числе ограничения на собрания и часы работы ресторанов и баров.





Украина

Вчера, 27 ноября, стало известно, какие варианты локдауна рассматривает Украина: один вариант — с 25 декабря по 17 января. Эти даты проговаривали с мэрами и губернаторами примерно неделю назад. Поскольку цифры заболеваемости коронавирусом ежедневно меняются, карантин могут усилить и раньше. Другой вариант, который звучит в коридорах власти, — с 7 до 20 декабря. По меньшей мере до 30 ноября будут действовать общегосударственный карантин и карантин "выходного дня".

В выходные полностью запрещается:

- прием посетителей заведениями общественного питания (бары, рестораны, кафе);

- работа ТРЦ и учреждений развлекательной деятельности;

- торговое и бытовое обслуживание населения (салоны красоты, магазины промтоваров и т.д.), кроме торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами и тому подобное;

- деятельность учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий, кроме работы, связанной с производством аудиовизуальных произведений, в частности осуществление кино- и видеосъемки;

- деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

Ранее "Комментарии" писали, чем отличаются 11 лучших вакцин от Covid-19.





























Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!