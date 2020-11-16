kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.11.2020

BTC/USD

16262.02

ETH/USD

451.21

LTC/USD

67.02

НБУ 16.11.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Правительство хочет усовершенствовать карантин выходного дня
commentss НОВОСТИ Все новости

Правительство хочет усовершенствовать карантин выходного дня

Шмыгаль уверен, что карантин выходного дня позволяет перераспределить спрос с выходных на пять рабочих дней

сегодня, 14:01
Автор:

Таисия Ерохина

Карантин выходного дня в Украине планируют усовершенствовать. Об этом шла речь на совещании представителей Кабинета министров с городскими головами 16 ноября, передает "Правительственный портал".

Правительство хочет усовершенствовать карантин выходного дня

Фото: kmu.gov.ua

Как сообщил глава правительства Денис Шмыгаль, власть сейчас ищет пути, которые позволят притормозить процесс роста количества больных коронавирусом. Обсуждают как возможности адаптивного карантина, так и намерены усовершенствовать карантин выходного дня. Премьер-министр отметил, что карантин по субботам и воскресеньям позволяет перераспределить спрос с выходных на пять рабочих дней. По его мнению, значительные прибыли бизнеса в выходные свидетельствуют о том, что именно в уик-энд огромные потоки людей движутся в отрасль питания и развлечений.

Отмечается, что любые противоэпидемические мероприятия не дают мгновенного результата и эффект карантина "выходного дня" можно будет увидеть через 2-3 недели.

Напомним, украинцам показали жесткий ролик о необходимости карантинных мероприятий. Украинцев в антикоронавирусном видео, опубликованном Минздравом, "превращают" в надгробия.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/premyer-ministr-proviv-onlajn-naradu-z-miskimi-golovami
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ