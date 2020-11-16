Правительство хочет усовершенствовать карантин выходного дня

Карантин выходного дня в Украине планируют усовершенствовать. Об этом шла речь на совещании представителей Кабинета министров с городскими головами 16 ноября, передает "Правительственный портал".

Фото: kmu.gov.ua

Как сообщил глава правительства Денис Шмыгаль, власть сейчас ищет пути, которые позволят притормозить процесс роста количества больных коронавирусом. Обсуждают как возможности адаптивного карантина, так и намерены усовершенствовать карантин выходного дня. Премьер-министр отметил, что карантин по субботам и воскресеньям позволяет перераспределить спрос с выходных на пять рабочих дней. По его мнению, значительные прибыли бизнеса в выходные свидетельствуют о том, что именно в уик-энд огромные потоки людей движутся в отрасль питания и развлечений.

Отмечается, что любые противоэпидемические мероприятия не дают мгновенного результата и эффект карантина "выходного дня" можно будет увидеть через 2-3 недели.

Напомним, украинцам показали жесткий ролик о необходимости карантинных мероприятий. Украинцев в антикоронавирусном видео, опубликованном Минздравом, "превращают" в надгробия.

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