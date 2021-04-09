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Бразилец превратил себя в орка из «Властелина колец» (ФОТО)

Британец Рико Ледесма покрыл свое тело татуировками, вставил подкожные имплантны и искусственнее клики, чтобы быть похожим на орка

сегодня, 19:15
Автор:

Светлана Шкурупий

На что только не идут люди, чтобы выделяться из толпы и запоминаться своей нестандартной внешностью. Например, 41-летний мужчина Рико Ледесма из Бразилии решил, что хотеть быть похожим на орка и сделал для этого все возможное.

Бразилец превратил себя в орка из «Властелина колец» (ФОТО)

Бразилец превратил себя в орка (фото из открытых источников)

Бразилец покрыл на 85% свое тело татуировками, даже на глазных яблоках, а также вставил несколько подкожных имплантов в виде рогов на черепе, подрезал уши и нос и раздвоил язык. Но самое необычной и болезненной модификацией тела для Рико стало клеймление икры раскаленным железом — после этого ожог заживал четыре месяца. Но на этом мужчина не остановился и установил в рот искусственные клики, чтобы быть похожим на орка. 

За клыки Рико Ледесма заплатил стоматологу около 550 долларов, а татуировки, пирсинг и другие модицикации тела сделала ему жена — 25-летяя тату-мастерица под псевдонимом Кришна Инсомния.

К слову, пара воспитывает дочь и ждет второго ребенка. 41-летний мужчина говорит, что его возлюбленной и малышке нравится его внешность. И когда его дочь в будущем тоже захочет изменить внешность, он не будет ей в этом препятствовать.

Инсайдер сообщает, что внешность Рико Ледесма действительно сделала его популярным и запоминающимся. Ему даже поступило предложение сняться в фильме, и он уже готовится к своим первым съемкам. 

Бразилец превратил себя в орка из «Властелина колец» (ФОТО) - фото 2
Бразилец превратил себя в орка из «Властелина колец» (ФОТО) - фото 3
Бразилец превратил себя в орка из «Властелина колец» (ФОТО) - фото 4

Напомним, что 29-летний аргентинец Луис Падрос уже перенес 32 операции и не собирается останавливаться. Мужчина хочет стать похожим на эльфа.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 32-летний мужчина Энтони Лоффредо совершил несколько радикальных трансформаций тела, чтобы стать похожим на "черного инопланетянина".


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Источник: https://www.ladbible.com/news/weird-tattooed-dad-turns-himself-into-orc-from-the-lord-of-the-rings-20210408
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