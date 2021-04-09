Бразилец превратил себя в орка из «Властелина колец» (ФОТО)

На что только не идут люди, чтобы выделяться из толпы и запоминаться своей нестандартной внешностью. Например, 41-летний мужчина Рико Ледесма из Бразилии решил, что хотеть быть похожим на орка и сделал для этого все возможное.

Бразилец превратил себя в орка (фото из открытых источников)

Бразилец покрыл на 85% свое тело татуировками, даже на глазных яблоках, а также вставил несколько подкожных имплантов в виде рогов на черепе, подрезал уши и нос и раздвоил язык. Но самое необычной и болезненной модификацией тела для Рико стало клеймление икры раскаленным железом — после этого ожог заживал четыре месяца. Но на этом мужчина не остановился и установил в рот искусственные клики, чтобы быть похожим на орка.

За клыки Рико Ледесма заплатил стоматологу около 550 долларов, а татуировки, пирсинг и другие модицикации тела сделала ему жена — 25-летяя тату-мастерица под псевдонимом Кришна Инсомния.

К слову, пара воспитывает дочь и ждет второго ребенка. 41-летний мужчина говорит, что его возлюбленной и малышке нравится его внешность. И когда его дочь в будущем тоже захочет изменить внешность, он не будет ей в этом препятствовать.

Инсайдер сообщает, что внешность Рико Ледесма действительно сделала его популярным и запоминающимся. Ему даже поступило предложение сняться в фильме, и он уже готовится к своим первым съемкам.

Напомним, что 29-летний аргентинец Луис Падрос уже перенес 32 операции и не собирается останавливаться. Мужчина хочет стать похожим на эльфа.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 32-летний мужчина Энтони Лоффредо совершил несколько радикальных трансформаций тела, чтобы стать похожим на "черного инопланетянина".

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