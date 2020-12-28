Аргентинец перенес 32 операции, чтобы стать похожим на эльфа (ФОТО)

29-летний аргентинец Луис Падрос прославился на весь мир благодаря своему безумному желанию изменить внешность и стать похожим на космического эльфа. Парень уже перенес 32 операции и не собирается останавливаться.

парень захотел стать эльфом (фото из открытых источников)

Известно, что аргентинец с самого детства увлекался книгами и фильмами в жанре фэнтези, особенно ему нравились эльфы. Став подростком, он решился на изменения в своей внешности, сначала осветлил волосы, начал носить контактные линзы и делать специальный макияж, чтобы быть похожим на сказочного персонажа. Но со временем, мужчина понял, что этого недостаточно и решился на радикальные изменения.

Луис обратился к пластическому хирургу и сначала исправил форму носа, потом нарастил себе "эльфийские" уши. Потом изменил форму глаз, сделал подтяжку лица и шеи. Он уже 6 раз менял цвет глаз. И на этом не собирается останавливаться.

В следующем году аргентинец собирается сделать еще несколько операцией, среди которых имплантация лицевой 3D-маски — для "совершенной симметрии".

Парень признался, что не собирался становиться известным, но его стремление стать эльфом сделало его популярным и начало приносить доход. Сейчас Луи работает моделью в пластической хирургии. Благодаря этому часть его операций была проведена бесплатно. Но по подсчетам, изменение его лица стоило около 100 тысяч долларов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что модель из Великобритании настолько сильно хочет "стать" голливудской знаменитостью Ким Кардашьян, что уже потратила на изменение своего образа более 1,3 миллиона долларов. Девушка пытается копировать не только внешность звезды, но и ее стиль в одежде.

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