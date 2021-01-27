Француз удалил себе нос и губу, чтобы выглядеть как инопланетянин (ФОТО)

32-летний мужчина Энтони Лоффредо прославился благодаря своей необычной внешности. Француз совершил несколько радикальных трансформаций тела, чтобы стать похожим на "черного инопланетянина".

как выглядит человек-"инопланетянин" / фото: @the_black_alien_project

Известно, что парень с детского возраста начал увлекаться историями про мутантов и пришельцев. И когда повзрослел, то всерьез принялся за изменение своей внешности, чтобы создать себе внеземной образ. Энтони Лоффредо в 24-летнем возрасте бросил работу и поехал в Австралию, где и начал свое радикальное перевоплощение. В первую очередь, он сделал себе пирсинг и покрыл однотонными черными татуировками практически все тело. Потом француз побрился налысо и вживил под кожу импланты, чтобы придать черепу бугристую форму головы, как у рептилии. Потом парень раздвоил себе язык, покрасил его в зеленый цвет, удалил себе уши и нос. Также он сделал татуаж глазных яблок, чтобы они были полностью черного цвета.

Вскоре на его щеках появились шрамирование в форме молний и три импланта с резьбой на лбу. Благодаря этому он может вкручивать небольшие металлические рожки по мере необходимости. Позже мужчина начал называть себя "Проект Черный Инопланетянин", сделав свою внешность похожей на гуманоида.





На этом Энтони Лоффредо не собирается останавливаться, в дальнейшем он планирует удалить кожу и заменить ее металлом, а также изменить свои руки, ноги, пальцы и затылок.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 29-летний аргентинец Луис Падрос уже перенес 32 операции, чтобы изменить внешность и стать похожим на космического эльфа. По подсчетам, изменение его лица стоило около 100 тысяч долларов.

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