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Американец тратит тысячи долларов, чтобы стать «драконом» (ФОТО)

Житель США на протяжение 20 лет превращает себя в «дракона» и уже потратил на перевоплощение почти 85 тысяч долларов

17 октября 2021, 23:30
Автор:

Светлана Шкурупий

60-летний мужчина Тиамат Легиан Медуза, проживающий в американском штате Техас, стал известный благодаря своим кардинальным переменам во внешности. Он на протяжение 20 лет пытается "стать драконом".

Американец тратит тысячи долларов, чтобы стать «драконом» (ФОТО)

Тиамат Легиан Медуза / фото: instagram.com/legionthedragon

Как сообщает издание Daily Mail, за последние годы американец потратил на свою трансформацию почти 85 тысяч долларов и не собирается останавливаться. Фрик-манекенщик рассказывает, что он наполовину человек, а наполовину — дракон. Все тело Тиамата покрыто татуировками, за последние 20 лет он пережил несколько операций, в частности разрезал язык на две части, сделал кастрацию, переделал форму носа и удалил уши. 

Идея "перевоплощения" пришла к нему еще в 80-х годах, когда ему приснился сон, что его покусали ядовитые змеи. Американец уверен, что это и стало причиной того, что он превращается в "рептилоида". Спустя 10 лет у Тиамата диагностировали ВИЧ, и он активно занялся модификацией своего тела, посчитав, что терять ему нечего и от жизни нужно брать все. 

Мужчина в будущем собирается сделать операцию по полному удалению полового органа, чтобы стать первым бесполым драконом на планете. Еще американец планирует полностью удалить себе зубы и вставить импланты рогов.

К слову, несмотря на пугающую внешность, мужчина не теряет надежды встретить свою вторую половинку.

Американец тратит тысячи долларов, чтобы стать «драконом» (ФОТО) - фото 2

Фото: instagram.com/legionthedragon

Напомним, что аргентинец Луис Падрос перенес более 30 пластических операций, чтобы "превратиться" в эльфа. Стать похожим на сказочного персонажа мужчина решил еще в подростковом возрасте.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что француз Энтони Лоффредо удалил себе нос и губу, чтобы стать похожим на инопланетянина.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/femail/article-10020627/Non-binary-body-modification-enthusiast-spent-83-500-human-dragon.html
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