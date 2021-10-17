Американец тратит тысячи долларов, чтобы стать «драконом» (ФОТО)

60-летний мужчина Тиамат Легиан Медуза, проживающий в американском штате Техас, стал известный благодаря своим кардинальным переменам во внешности. Он на протяжение 20 лет пытается "стать драконом".

Тиамат Легиан Медуза / фото: instagram.com/legionthedragon

Как сообщает издание Daily Mail, за последние годы американец потратил на свою трансформацию почти 85 тысяч долларов и не собирается останавливаться. Фрик-манекенщик рассказывает, что он наполовину человек, а наполовину — дракон. Все тело Тиамата покрыто татуировками, за последние 20 лет он пережил несколько операций, в частности разрезал язык на две части, сделал кастрацию, переделал форму носа и удалил уши.

Идея "перевоплощения" пришла к нему еще в 80-х годах, когда ему приснился сон, что его покусали ядовитые змеи. Американец уверен, что это и стало причиной того, что он превращается в "рептилоида". Спустя 10 лет у Тиамата диагностировали ВИЧ, и он активно занялся модификацией своего тела, посчитав, что терять ему нечего и от жизни нужно брать все.

Мужчина в будущем собирается сделать операцию по полному удалению полового органа, чтобы стать первым бесполым драконом на планете. Еще американец планирует полностью удалить себе зубы и вставить импланты рогов.

К слову, несмотря на пугающую внешность, мужчина не теряет надежды встретить свою вторую половинку.

Фото: instagram.com/legionthedragon



Напомним, что аргентинец Луис Падрос перенес более 30 пластических операций, чтобы "превратиться" в эльфа. Стать похожим на сказочного персонажа мужчина решил еще в подростковом возрасте.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что француз Энтони Лоффредо удалил себе нос и губу, чтобы стать похожим на инопланетянина.

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