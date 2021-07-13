Американец поймал тигровую форель рекордного размера (ФОТО)

Американец Кайлун Петерсон стал знаменитым благодаря крупному улову. Мужчина отправился на озеро Лун, расположенное в округе Стивенс (штат Вашингтон, США) и поймал там форель рекордного размера.

Американец поймал огромную форель / Фото: Eiko Jones Photography

Издание Spokesman сообщает, что мужчина еще с детства приходит рыбачить на озеро и "охотится" именно за крупными особями, которые водятся в этом водоеме. И вот Кайлуну улыбнулась удача. Американец рассказал, что пришел на рыбалку рано утром и увидел, как на наживку клюнуло "нечто особенное". Он потратил немало усилий, чтобы вытащить свой улов, а когда увидел форель такого крупного размера, то сначала хотел отпустить, но рыба получила повреждения и не смогла уплыть.

Кайлун смотрел на тигровую форель и думал, что через год она бы потянула на рекорд, но оказалось, что она и так довольно крупная, чтобы его установить. Улов американца весил 11 килограммов, а это на 3 килограмма больше предыдущего рекордсмена штата Вашингтон.

Фото: WDFW



Отметим, что тигровая форель — это бесплодный межродовой гибрид коричневой форели и ручейной форели. Данный вид можно визуально отличим по волнистому тигро-подобному окрасу на фоне желто-коричневого тела, а также белесому брюшку и коричневым плавникам.

Напомним, новозеландец Аарон Стэнден, отправляясь рыбачить на залив Хикс-Бэй, не подозревал, что вернется с крупным уловом, который сделает его звездой сети. Мужчине удалось поймать морского окуня, вес которого составил более 82 килограмм.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что у берегов австралийского штата Новый Южный Уэльс рыбак поймал тунца, который оказался в 4 раза крупнее средней рыбы своего размера. Вес улова составил 271 килограмм.

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