Вес – 82 килограмма: мужчина поймал рыбу гигантских размеров (ФОТО)

Новозеландец Аарон Стэнден, отправляясь рыбачить на залив Хикс-Бэй, не подозревал, что вернется с крупным уловом, который сделает его звездой сети. Мужчине удалось поймать морского окуня, вес которого составил более 82 килограмм.

Мужчина поймал гигантского окуня | Фото: danviet.vn

Рыбак рассказал, что это самый большой окунь, который ему удавалось когда-либо поймать и по размерам третий представитель своего вида, выловленный в заливе на северном острове Новой Зеландии за последние 15 лет. Мужчина признался, что ему потребовалось не менее получаса, чтобы побороть свою добычу и затащить ее в лодку.





Вернувшись на берег Аарон Стэнден официально зафиксировал свой крупный улов, а потом разделал рыбу и раздал куски гигантского морского окуня своим друзьям, знакомым и соседям, вместо того, чтобы продать какому-то ресторану, как делает большинство. Но для мужчины этот улов, как оказалось, не был самым крупным. Рыбак в 2002 году вытащил из воды атлантического голубого марлина, вес которого был 213 килограммов.

Напомним, что в Малайзии рыбаку удалось поймать с помощью сети большого морского окуня. Его вес составил 161 килограмм. Он продал рыбу владельцу одного из ресторанов, но сумма осталась в секрете, поскольку мужчины торговались. Но известно, что в сети к рыбаку попал квинслендский морской окунь, который является одним из крупнейших дошедших до нас видов костистых рыб.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что рыбаку из Америки Тиму Троуну посчастливилось на реке Чаттахучи поймать сома, вес которого достигал 50 килограмм. Крупный улов оказался самым большим в истории американского штата Джорджия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!