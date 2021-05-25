logo
Русский Українська

BTC/USD

38115.87

ETH/USD

2577.19

LTC/USD

181.58

USD/UAH

27.55

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество невероятно Вес – 82 килограмма: мужчина поймал рыбу гигантских размеров (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Вес – 82 килограмма: мужчина поймал рыбу гигантских размеров (ФОТО)

Житель Новой Зеландии Аарон Стэнден поймал морского окуня, вес которого составил 82,2 килограмма

сегодня, 11:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Новозеландец Аарон Стэнден, отправляясь рыбачить на залив Хикс-Бэй, не подозревал, что вернется с крупным уловом, который сделает его звездой сети. Мужчине удалось поймать морского окуня, вес которого составил более 82 килограмм.

Вес – 82 килограмма: мужчина поймал рыбу гигантских размеров (ФОТО)

Мужчина поймал гигантского окуня | Фото: danviet.vn

Рыбак рассказал, что это самый большой окунь, который ему удавалось когда-либо поймать и по размерам третий представитель своего вида, выловленный в заливе на северном острове Новой Зеландии за последние 15 лет. Мужчина признался, что ему потребовалось не менее получаса, чтобы побороть свою добычу и затащить ее в лодку. 

Вес – 82 килограмма: мужчина поймал рыбу гигантских размеров (ФОТО) - фото 2

Вернувшись на берег Аарон Стэнден официально зафиксировал свой крупный улов, а потом разделал рыбу и раздал куски гигантского морского окуня своим друзьям, знакомым и соседям, вместо того, чтобы продать какому-то ресторану, как делает большинство. Но для мужчины этот улов, как оказалось, не был самым крупным. Рыбак в 2002 году вытащил из воды атлантического голубого марлина, вес которого был 213 килограммов.

Напомним, что в Малайзии рыбаку удалось поймать с помощью сети большого морского окуня. Его вес составил 161 килограмм. Он продал рыбу владельцу одного из ресторанов, но сумма осталась в секрете, поскольку мужчины торговались. Но известно, что в сети к рыбаку попал квинслендский морской окунь, который является одним из крупнейших дошедших до нас видов костистых рыб.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что рыбаку из Америки Тиму Троуну посчастливилось на реке Чаттахучи поймать сома, вес которого достигал 50 килограмм. Крупный улов оказался самым большим в истории американского штата Джорджия. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://danviet.vn/ngu-dan-new-zealand-cau-duoc-ca-quai-vat-to-lon-nhu-nguoi-50202123511304755.htm
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ