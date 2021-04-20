В Малайзии мужчина поймал рыбу весом в 161 кг (ФОТО)

Житель Малайзии Рахман, отправляясь на рыбалку, и не подозревал, что станет звездой социальных сетей и поймает такой крупный улов. В его сети попался морской окунь, вес которого составил 161 килограмм.

Мужчина поймал огромного морского окуня (фото из открытых источников)

Мужчина рассказал, что занимается рыбным промыслом с 1982 года, но еще ни разу ему не удавалось поймать настолько крупную рыбу. Как только он доставил ее на берег, к нему подошел один из владельцев ресторана и предложил за морского окуня кругленькую сумму — 12 тысяч малазийских ринггитов (около 3 тысяч долларов). Правда, мужчины немного торговались, поэтому окончательная цена, за которую была продана гигантская рыба, остается в секрете.

Известно, что в сети Рахмана попал квинслендский морской окунь, который является одним из крупнейших дошедших до нас видов костистых рыб. Такую гигантскую рыбу можно найти на глубине от 1 до 100 метров (от 3,3 до 328,1 футов). Этот вид морского окуня является высоко ценимой пищевой рыбой и используется как при коммерческом, так и при любительском рыболовстве. Помимо мяса, в традиционной китайской медицине используются кожа, желчный пузырь и желудок.





Фото: The Borneo Post



Напомним, что 39-летний американец Нейт Исзак во время рыбалки на Аляске поймал крупного угря-волка, который поразил всех не только своим размером, но и внешним видом. Нейт рассказал, что раньше встречал таких рыб, но они были намного меньше.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Уэйну Мэнсфорду удалось поймать в Кембриджшире зеркального карпа, который весит 34 килограмма. Мужчина сразу же взвесил свой крупный улов и оказалось, что он на 3,1 килограмма тяжелее, чем предыдущий рекордсмен.

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