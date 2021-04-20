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Главная Новости Общество невероятно В Малайзии мужчина поймал рыбу весом в 161 кг (ФОТО)
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В Малайзии мужчина поймал рыбу весом в 161 кг (ФОТО)

В Малайзии мужчине удалось поймать в сети морского окуня, вес которого составил 161 килограмм

сегодня, 15:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Житель Малайзии Рахман, отправляясь на рыбалку, и не подозревал, что станет звездой социальных сетей и поймает такой крупный улов. В его сети попался морской окунь, вес которого составил 161 килограмм.

В Малайзии мужчина поймал рыбу весом в 161 кг (ФОТО)

Мужчина поймал огромного морского окуня (фото из открытых источников)

Мужчина рассказал, что занимается рыбным промыслом с 1982 года, но еще ни разу ему не удавалось поймать настолько крупную рыбу.  Как только он доставил ее на берег, к нему подошел один из владельцев ресторана и предложил за морского окуня кругленькую сумму — 12 тысяч малазийских ринггитов (около 3 тысяч долларов). Правда, мужчины немного торговались, поэтому окончательная цена, за которую была продана гигантская рыба, остается в секрете.

Известно, что в сети Рахмана попал квинслендский морской окунь, который является одним из крупнейших дошедших до нас видов костистых рыб. Такую гигантскую рыбу можно найти на глубине от 1 до 100 метров (от 3,3 до 328,1 футов). Этот вид морского окуня является высоко ценимой пищевой рыбой и используется как при коммерческом, так и при любительском рыболовстве. Помимо мяса, в традиционной китайской медицине используются кожа, желчный пузырь и желудок.

В Малайзии мужчина поймал рыбу весом в 161 кг (ФОТО) - фото 2

Фото: The Borneo Post

Напомним, что 39-летний американец Нейт Исзак во время рыбалки на Аляске поймал крупного угря-волка, который поразил всех не только своим размером, но и внешним видом. Нейт рассказал, что раньше встречал таких рыб, но они были намного меньше.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Уэйну Мэнсфорду удалось поймать в Кембриджшире зеркального карпа, который весит 34 килограмма. Мужчина сразу же взвесил свой крупный улов и оказалось, что он на 3,1 килограмма тяжелее, чем предыдущий рекордсмен.


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Источник: https://www.theborneopost.com/2021/04/18/fisherman-lands-whopping-161kg-grouper/
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