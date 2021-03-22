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На Аляске рыбак поймал настоящего «морского монстра» (ФОТО)

«Морского монстра» отпустили обратно в воду

сегодня, 15:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Отправляясь на рыбалку, 39-летний американец Нейт Исзак даже не подозревал, какой удивительный улов его ждет. Мужчина поделился фотографиями настоящего "морского чудовища".

На Аляске рыбак поймал настоящего «морского монстра» (ФОТО)

Рыбак поймал загадочное существо / фото: fish.gov.ru

Известно, что во время рыбалки на Аляске Нейт поймал крупного угря-волка, который поразил всех не только своим размером, но и внешним видом.  

"Когда мы увидели, кого я вытащил из воды, в воздухе повисло нервное молчание", – вспоминает американец.

Нейт рассказал, что раньше встречал таких рыб, но они были намного меньше. Он аккуратно поднял "морского монстра" и провел небольшую фотосессию, показав его грозный вид и огромную пасть. После этого рыбак отпустил свой улов обратно в воду. Нейт отметил, что ему нравится сам процесс рыбалки, а не то, сколько добычи он принесет домой.

На Аляске рыбак поймал настоящего «морского монстра» (ФОТО) - фото 2
На Аляске рыбак поймал настоящего «морского монстра» (ФОТО) - фото 3
На Аляске рыбак поймал настоящего «морского монстра» (ФОТО) - фото 4

Несмотря на название, угорь-волк не имеет никакого отношения к угрям, его относят к семейству волчьих рыб. Он действительно выглядит устрашающее, но на самом деле эта рыба достаточно пуглива и не нападет на человека, если ее не провоцировать. Представители этого вида, как правило, обитают в пещерах и расщелинах. Они питаются крабами, моллюсками, морскими ежами. 

Напомним, американец Дэна Будри рассказал, как однажды поймал обычного окуня, но, заглянув ему в рот, ужаснулся, потому что на него смотрела змея. По всей видимости, она должна была стать безобидным ужином.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что возле берегов Индии рыбаки поймали крупную и редкую рыбу, вес который составил 900 килограммов. Позднее ее продали за 20 тысяч рупий, что составляет примерно 273 доллара США.


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Источник: https://www.dailystar.co.uk/news/weird-news/fisherman-captures-real-life-sea-23769434
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