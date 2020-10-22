Мужчина поймал рыбу и ужаснулся, когда увидел, что у нее во рту

В последнее время, рыбаки в социальных сетях делятся удивительными фотографиями своих уловов. Вот недавно мы писали о том, что в Индии мужчина поймал детеныша акулы с двумя головами, а сегодня, ссылаясь на Facebook-страницу Департамента дикой природы штата Теннесси, поделимся историей американца Дэна Будри.

Мужчина отправился на рыбалку и поймал обычного окуня, но, когда заглянул к нему в рот -ужаснулся. На него смотрела змея, которая, по всей видимости, стала безобидным ужином. Но такой улов изрядно озадачил американца.

Он сфотографировал рыбу со змеей внутри и написал, что пресмыкающееся смотрело прямо на него, прежде, чем ему удалось сделать этот кадр. Лезть в рот к рыбе он не стал, потому что не знал, как бы потом объяснял врачам тот факт, что засунул палец рыбе в рот, а его там укусила змея.





В Департаменте дикой природы, куда мужчина отправил свои снимки, отметили, что это, наверное, проделка 2020 года, который оказался очень непредсказуемый. Они шутливо отметили, что не стоит совать пальцы рыбе в рот, потому что никогда не знаешь, что тебя там поджидает.

Дэна Будри отметил, что после такого улова, вряд ли пойдет еще рыбачить в этом году.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Великобритании поймали карпа-рекордсмена.

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