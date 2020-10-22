kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.10.2020

BTC/USD

13076.94

ETH/USD

397.89

LTC/USD

54.18

НБУ 22.10.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество невероятно Мужчина поймал рыбу и ужаснулся, когда увидел, что у нее во рту
commentss НОВОСТИ Все новости

Мужчина поймал рыбу и ужаснулся, когда увидел, что у нее во рту

Мужчина прислал в группу фото окуня и свое пояснение

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

В последнее время, рыбаки в социальных сетях делятся удивительными фотографиями своих уловов. Вот недавно мы писали о том, что в Индии мужчина поймал детеныша акулы с двумя головами, а сегодня, ссылаясь на Facebook-страницу Департамента дикой природы штата Теннесси, поделимся историей американца Дэна Будри.

Мужчина поймал рыбу и ужаснулся, когда увидел, что у нее во рту

Мужчина отправился на рыбалку и поймал обычного окуня, но, когда заглянул к нему в рот -ужаснулся. На него смотрела змея, которая, по всей видимости, стала безобидным ужином. Но такой улов изрядно озадачил американца.

Он сфотографировал рыбу со змеей внутри и написал, что пресмыкающееся смотрело прямо на него, прежде, чем ему удалось сделать этот кадр. Лезть в рот к рыбе он не стал, потому что не знал, как бы потом объяснял врачам тот факт, что засунул палец рыбе в рот, а его там укусила змея.


В Департаменте дикой природы, куда мужчина отправил свои снимки, отметили, что это, наверное, проделка 2020 года, который оказался очень непредсказуемый. Они шутливо отметили, что не стоит совать пальцы рыбе в рот, потому что никогда не знаешь, что тебя там поджидает. 

Дэна Будри отметил, что после такого улова, вряд ли пойдет еще рыбачить в этом году.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Великобритании поймали карпа-рекордсмена.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ