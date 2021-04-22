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Новый рекордсмен: рыбаки поймали 271-килограммового тунца (ФОТО)

Австралийские рыбаки поймали тунца, вес которого составил 271 килограмм- он в 4 раза крупнее средней рыбы этого вида

сегодня, 10:25
Автор:

Светлана Шкурупий

В Новом Южном Уэльсе — штате, расположенном на юго-востоке Австралии, рыбаки похвастались крупным уловом. Мужчинам удалось поймать крупного тунца, который оказался в четыре раза крупнее средней рыбы своего вида.

Новый рекордсмен: рыбаки поймали 271-килограммового тунца (ФОТО)

В Австралии поймали рыбу весом 271 килограмм (фото из открытых источников)

Как сообщает Nine News, выловленная особь весила 271 килограмм и была поймана у берегов австралийского штата. Тунца продали ритейлеру морепродуктов Claudio's Seafood, который поставляет продукцию в японские рестораны, но за какую сумму не сообщается. 

Менеджер Сиднейского рыбного рынка Эрик Пул отметил, что пойманный тунец был в очень хорошем состоянии. Как правило, такого вида рыб покупают весом от 40 до 50 килограмм, а более крупные уловы отправляют в Японию. 

Инсайдер отметил, что этот тунец побил рекорд в Новом Южном Уэльсе, до этого он принадлежал   185-сантиметрой рыбе, вес которой составлял 148 килограмм. А вот самый крупный голубой тунец, известный ученым, был длиной три метра и весил 450 килограммов. 

Новый рекордсмен: рыбаки поймали 271-килограммового тунца (ФОТО) - фото 2

Фото: Sydney Fish Market

Напомним, что житель Малайзии Рахман стал звездой социальных сети благодаря своему крупному улову. Он поймал морского окуня, вес которого составил 161 килограмм. Как только он доставил его на берег, к нему подошел один из владельцев ресторана и предложил за морского окуня кругленькую сумму — 12 тысяч малазийских ринггитов (около 3 тысяч долларов).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американскому рыбаку Тиму Троуну удалось поймать на реке Чаттахучи очень большого сома, вес которого достигает 50 килограмм. Известно, что голубого сома можно поймать в Северной Америке. Они вырастают до 165 сантиметров в длину и набирают до 68 килограммов.


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Источник: https://www.9news.com.au/national/giant-blue-fin-tuna-caught-coffs-harbour-nsw-north-coast-sold-at-sydney-fish-market/0fd70803-1243-420c-9be2-2cc1a7a2087b
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