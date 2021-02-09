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Смешные мемы об ухудшении погоды в Украине (Фото)

Украинцы не теряют юмора даже в самые суровые снегопады

сегодня, 11:10
Автор:

Кириєнко Анна

Со вчерашнего дня в Украине начались огромные снегопады. Непогода распространилась практически на все области страны. У многих людей, как автомобилистов, так и пешеходов, возникли трудности с передвижением. В столице страны из-за плохих погодных условий зафиксировали более 200 сообщений о ДТП.

Смешные мемы об ухудшении погоды в Украине (Фото)

Смешные мемы о снегопадах в Украине. Фото: ianimal.ru


В некоторых областях спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям организовали мобильные пункты обогрева. А Нацполиция призывает украинцев без надобности не выезжать на собственных авто.

Но несмотря на непогоду, не стоит терять настроение. Сайт "Комментарии" предлагает пересмотреть смешную подборку мемов, которые сейчас стали чрезвычайно актуальными и быстро разлетелись по соцсетях.

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Смешные мемы об ухудшении погоды в Украине (Фото) - фото 3
Смешные мемы об ухудшении погоды в Украине (Фото) - фото 4
Смешные мемы об ухудшении погоды в Украине (Фото) - фото 5
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Смешные мемы об ухудшении погоды в Украине (Фото) - фото 7


Ранее мы рассказывали, почему коммунальные службы не могут преодолеть непогоду в Украине. По словам "Киевавтодора", коммунальные службы тщательно выполняют свою работу. Вся проблема в обильном снегопаде, который не прекращается. Кроме того, смеси, которыми посыпают автомобильные дороги, неэффективны при морозе ниже одиннадцати градусов. Организация предлагает один выход из ситуации — дождаться потепления и улучшения погодных условий.

Сайт "Комментарии" сообщал, что в ближайшие несколько дней в Украине снова ожидаются ухудшения в погоде. Некоторые области продолжит засыпать снегом, а некоторые снегом с дождем. Подробный прогноз погоды Укргидрометцентра можно посмотреть в нашем материале.

Также информируем, что из-за сильных снегопадов и общего усложнения погодных условий в двух областных центрах Украины приостановлена работа аэропортов. Так, с вечера 8 февраля не планируют новых рейсов и не принимают самолеты на посадку работники аэропортов в Виннице и Черновцах. Детали смотрите на сайте.





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