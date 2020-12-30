Пассажир забыл в поезде чемодан с крупной суммой денег: кто стал его новым владельцем

В вагоне поезда Рахов — Харьков пассажир забыл чемодан, в котором, как выяснилось потом, была значительная сумма денег. Проводник поезда нашел потерянную вещь и вернул ее владельцу, передает ТСН.

Пассажир забыл в поезде чемодан с крупной суммой денег. Фото: unsplash

Об этой истории на своей странице в социальных сетях написал руководитель по коммуникациям и клиентского маркетинга пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Шевченко.

"Буквально вчера проводник поезда Рахов — Харьков нашел и вернул пассажиру забытый в вагоне чемодан с 19 тысячами долларов, а это могла бы быть рекордная выручка за продажу чая", — сообщил Шевченко.

Пользователи в комментариях начали шутить на эту тему. Мол, проводник просто был не в курсе, что на самом деле находилось в чемодане, а то оставил бы его себе. А также в комментариях под публикацией люди пишут, что бы и им вернули ранее потерянные кошельки.

Стоит добавить, что "Укрзализныця" перед новогодними праздниками вновь запустила ряд поездов, а также назначила дополнительные направления. Плюс, увеличилась периодичность курсирования поездов и продлили маршруты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что теряли в метрополитене в 2020 году. Пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталка Макогон рассказала о том, что за 2020 году в бюро находок подземки попало более 180 различных предметов, гаджетов, аксессуаров и даже бытовую технику.

"Согласно статистике, на количество потерь влияет время года и погода. В осенне-зимний период чаще всего пассажиры забывают шарфы, перчатки, шапки, зонтики, очки, рюкзаки и сумочки", — рассказывает она.



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