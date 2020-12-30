Пассажир забыл в поезде чемодан с крупной суммой денег: кто стал его новым владельцем

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Любовь Блажко
В вагоне поезда Рахов — Харьков пассажир забыл чемодан, в котором, как выяснилось потом, была значительная сумма денег. Проводник поезда нашел потерянную вещь и вернул ее владельцу, передает ТСН.
Пассажир забыл в поезде чемодан с крупной суммой денег. Фото: unsplash
Об этой истории на своей странице в социальных сетях написал руководитель по коммуникациям и клиентского маркетинга пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Шевченко.
Пользователи в комментариях начали шутить на эту тему. Мол, проводник просто был не в курсе, что на самом деле находилось в чемодане, а то оставил бы его себе. А также в комментариях под публикацией люди пишут, что бы и им вернули ранее потерянные кошельки.
Стоит добавить, что "Укрзализныця" перед новогодними праздниками вновь запустила ряд поездов, а также назначила дополнительные направления. Плюс, увеличилась периодичность курсирования поездов и продлили маршруты.
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