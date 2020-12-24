Платье, микроволновка, самокат: что теряли в метрополитене в 2020 году

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Елизавета Черных
Пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталка Макогон рассказала о том, что за 2020 году в бюро находок подземки попало более 180 различных предметов, гаджетов, аксессуаров и даже бытовую технику.
ФОТО: Из открытых источников
Наталка Макогон также утверждает, что за утерянными вещами возвращается только третья часть тех, кто что-то забыл в метрополитене. В этом году в метро обнаружили достаточно необычные, габаритные, а также ценные утерянные вещи.
Сотрудники Киевской подземки сообщают, что чаще всего в бюро находок попадали телефоны, самокаты, платья, чемоданы и детские рюкзаки. Из ценного в метро были найдены телефоны, фитнес-браслеты и ноутбуки.
В метрополитене пассажиры оставляли даже предметы быта: доску для глажки, газонокосилку, надувной матрац и микроволновую печь.
К слову, бюро находок в Киевском метрополитене осуществляет работу на станции "Нивки". В учреждении отмечают, что принимают на сохранение исключительно вещи, а утерянные документы передают представителям правоохранительных органов.
Напомним, что Киевлянин установил рекорд к 60-летию со дня открытия Киевского метрополитена. Врач-стоматолог преодолел все станции метро и внес свое имя в Книгу рекордов Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что каждые 40 секунд в мире теряется один ребенок, около 115 детей в год по всей стране похищаются незнакомыми людьми и не возвращаются в свои семьи. Тем не менее потеря собственных детей — это то, что многие считают "худшим кошмаром", на который только способен родительский мозг.
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