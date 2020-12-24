kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.12.2020

BTC/USD

23333.33

ETH/USD

594.28

LTC/USD

108.09

НБУ 24.12.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

34.75

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Платье, микроволновка, самокат: что теряли в метрополитене в 2020 году
commentss НОВОСТИ Все новости

Платье, микроволновка, самокат: что теряли в метрополитене в 2020 году

В общей сложности в бюро находок попало более 180 утерянных вещей

сегодня, 15:57
Автор:

Елизавета Черных

Пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталка Макогон рассказала о том, что за 2020 году в бюро находок подземки попало более 180 различных предметов, гаджетов, аксессуаров и даже бытовую технику. 

Платье, микроволновка, самокат: что теряли в метрополитене в 2020 году

ФОТО: Из открытых источников

"Согласно статистике, на количество потерь влияет время года и погода. В осенне-зимний период чаще всего пассажиры забывают шарфы, перчатки, шапки, зонтики, очки, рюкзаки и сумочки", — рассказывает она.

Наталка Макогон также утверждает, что за утерянными вещами возвращается только третья часть тех, кто что-то забыл в метрополитене. В этом году в метро обнаружили достаточно необычные, габаритные, а также ценные утерянные вещи. 

Сотрудники Киевской подземки сообщают, что чаще всего в бюро находок попадали телефоны, самокаты, платья, чемоданы и детские рюкзаки. Из ценного в метро были найдены телефоны, фитнес-браслеты и ноутбуки. 

В метрополитене пассажиры оставляли даже предметы быта: доску для глажки, газонокосилку, надувной матрац и микроволновую печь. 

К слову, бюро находок в Киевском метрополитене осуществляет работу на станции "Нивки". В учреждении отмечают, что принимают на сохранение исключительно вещи, а утерянные документы передают представителям правоохранительных органов. 

Напомним, что Киевлянин установил рекорд к 60-летию со дня открытия Киевского метрополитена. Врач-стоматолог преодолел все станции метро и внес свое имя в Книгу рекордов Украины. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что каждые 40 секунд в мире теряется один ребенок, около 115 детей в год по всей стране похищаются незнакомыми людьми и не возвращаются в свои семьи. Тем не менее потеря собственных детей — это то, что многие считают "худшим кошмаром", на который только способен родительский мозг. 








Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://life.pravda.com.ua/society/2020/12/24/243501/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ