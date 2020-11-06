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Киевлянин установил рекорд к 60-летию со дня открытия Киевского метрополитена

Врач-стоматолог преодолел все станции метро и внес свое имя в Книгу рекордов Украины

сегодня, 16:40
Автор:

Кириєнко Анна

3 часа 8 минут — столько времени понадобилось киевлянину, чтобы занести свое имя в Книгу рекордов Украины. Врач-стоматолог Максим Дербенев сегодня установил рекорд "Минимальное время проезда по всем линиям метро с выходом на перрон на каждой станции". Об этом рекордсмен сообщил на своей странице в Facebook.

Киевлянин установил рекорд к 60-летию со дня открытия Киевского метрополитена

Фото: страница Максима Дербенева

Человек преодолел все 52 станции трех веток метро. Делал он это в час пик, когда все люди отправлялись на работу. Максим Дербенев не просто проехался в метро, а пересаживался в новый вагон на каждой остановке.

Рекордсмен разработал свою тактику быстрого перемещения в метро. Он знает все до подробностей: в какой момент поезд имеет наибольшую скорость, в какой вагон нужно сесть на каждой пересадке, чтобы быть первым и тому подобное.

Максим установил рекорд не просто так. Прежде всего он хотел привлечь внимание к тому, что сегодня прошло ровно 60 лет с открытия Киевского метрополитена. Рекорд был объявлен на выходе из станции Арсенальная, ведь именно она признана самой глубокой станцией метро в мире.

Также добавим, что Максим Дербенев имеет хобби и уже 5 лет проводит экскурсии Киевским метро и знает много интересных фактов о его жизни.

Сообщаем, чтобы отметить торжественную дату, в 18:00 празднично подсветят станцию метро "Золотые ворота".

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Источник: https://www.facebook.com/derbenyovms/posts/3688562157873413
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