kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.12.2020

BTC/USD

22568.79

ETH/USD

637.84

LTC/USD

104.64

НБУ 18.12.2020

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

34.49

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Укрзализныця повышает комфортность - закуплены вагоны "нового измерения"
commentss НОВОСТИ Все новости

Укрзализныця повышает комфортность - закуплены вагоны "нового измерения"

За несколько дней будут объявлены маршруты, по которым будут курсировать новые вагоны

сегодня, 16:18
Автор:

Дмитрий Симоненко

"Укрзализныця" получила два современных вагона габарита RIC, которые могут использоваться на европейской колее стандарта 1435 миллиметра. Об этом сообщил глава филиала "Пассажирская компания" Александр Перцовский на своей странице в Facebook.

Укрзализныця повышает комфортность - закуплены вагоны "нового измерения"

Перцовский считает эти вагоны "другого измерения", потому что они могут ехать по колее 1435 мм, что позволяет движение в Европе. Каждое купе содержит умывальники, в вагоне присутствует мультимедийная система, пеленальный столик, и душевая. Для безопасности пассажиров вагоны оборудованы видеонаблюдением и многими другими техническими изюминками.

В вагоне всего 12 купе, одно из которых техническое. В зависимости от компоновки раздвижных перегородок купе, комфортом новых вагонов могут 22 или 33 пассажира.

"Укрзализныця" планирует использовать эти вагоны для восстановления международных поездок сразу после карантина. Уже через несколько дней будут объявлены первые маршруты.

Укрзализныця повышает комфортность - закуплены вагоны ”нового измерения” - фото 2
Укрзализныця повышает комфортность - закуплены вагоны ”нового измерения” - фото 3
Укрзализныця повышает комфортность - закуплены вагоны ”нового измерения” - фото 4
Укрзализныця повышает комфортность - закуплены вагоны ”нового измерения” - фото 5
Укрзализныця повышает комфортность - закуплены вагоны ”нового измерения” - фото 6
Укрзализныця повышает комфортность - закуплены вагоны ”нового измерения” - фото 7

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что зимний сезон ознаменуется не только усилением карантина. Для удобства украинский готовы провести зимние каникулы в Карпатах "Укрзализныця" решила ввести в действие два новых пассажирских рейса. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, порталу стало известно о том, что после повышения тарифов цены на билеты ежемесячно будут расти на 2%. Об этом акционерное общество (АО) сообщает в своей финансовой отчетности. К слову, с 1 марта 2020 Укрзализныця также начала постепенно поднимать стоимость билетов на 2%, чтобы до конца года увеличить ее на 22%.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/oleksandr.pertsovskyi/posts/10158733567255631
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ