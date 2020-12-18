Укрзализныця повышает комфортность - закуплены вагоны "нового измерения"

"Укрзализныця" получила два современных вагона габарита RIC, которые могут использоваться на европейской колее стандарта 1435 миллиметра. Об этом сообщил глава филиала "Пассажирская компания" Александр Перцовский на своей странице в Facebook.

Перцовский считает эти вагоны "другого измерения", потому что они могут ехать по колее 1435 мм, что позволяет движение в Европе. Каждое купе содержит умывальники, в вагоне присутствует мультимедийная система, пеленальный столик, и душевая. Для безопасности пассажиров вагоны оборудованы видеонаблюдением и многими другими техническими изюминками.



В вагоне всего 12 купе, одно из которых техническое. В зависимости от компоновки раздвижных перегородок купе, комфортом новых вагонов могут 22 или 33 пассажира.



"Укрзализныця" планирует использовать эти вагоны для восстановления международных поездок сразу после карантина. Уже через несколько дней будут объявлены первые маршруты.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что зимний сезон ознаменуется не только усилением карантина. Для удобства украинский готовы провести зимние каникулы в Карпатах "Укрзализныця" решила ввести в действие два новых пассажирских рейса. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, порталу стало известно о том, что после повышения тарифов цены на билеты ежемесячно будут расти на 2%. Об этом акционерное общество (АО) сообщает в своей финансовой отчетности. К слову, с 1 марта 2020 Укрзализныця также начала постепенно поднимать стоимость билетов на 2%, чтобы до конца года увеличить ее на 22%.





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