Известный бренд производит свечи с шокирующими запахами (ФОТО)

Известный испанский бренд Loewe создал новую ароматическую свечу, которая обладает ароматом огурца. Об этом сообщается на официальной странице модного дома в социальных сетях.

Свеча/ Фото из открытых источников

Над созданием аромата креативный директор Loewe работал совместно со штатным парфюмером бренда. Свеча с новым ароматом сделана из натурального воска и помещена внутрь керамического стакана бледно-зеленого цвета. Аромат нового "шедевра", по заверениям представителей бренда, имеет "нотки мятной свежести".





Стоит отметить, что свеча с запахом огурца вошла в широкую линейку других ароматов, которые были вдохновлены распространенными овощами и травами. Так, в рамках коллекции испанский бренд Loewe уже выпустил ароматические свечи с запахами марихуаны, свеклы, жимолости, томатов, можжевельника, кинзы, гороха, орегано, плюща и кипарисовых шишек.





Вся коллекция свечей выпускается в оригинальных керамических стаканах, выполненных в форме древнегреческих бокалов для вина.

Для справки: Loewe — это известный испанский модный дом, который специализируется на кожаных изделиях, одежде, аксессуарах, декоре для дома и парфюмерии. Основан он был в 1846 году. Loewe является одним из старейших и крупнейших модных домов в мире. Роскошные товары от Loewe предпочитают многие мировые звезды.

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