В уклонистов могут забрать жилье: какие условия

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Slava Kot
Если уклонист от военного учета, получит штрафы на сумму более 160 тыс. гривен, у него могут конфисковать жилье, чтобы уплатить штраф. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Судебно-юридическая газета".
В уклонистов могут забрать жилье. Фото из открытых источников
Согласно новому закону о мобилизации, 16 июля истекает срок обновления данных военного учета. Если лицо военнообязанное не обновило данные, ему могут выписать штраф от 17 до 25,5 тыс. гривен. Для чиновников штраф вдвое больше – до 59,5 тыс. гривен.
Такие штрафы могут налагаться неоднократно, а такие уклонисты попадают в Единый реестр должников.
Если уклонист самостоятельно не заплатит штраф, тогда деньги могут быть взысканы с его банковских счетов. Кроме того, в случае, если на счете в уклониста недостаточно средств, а сумма долга, которую он набрал, превышает 160 тыс. гривен — у человека могут конфисковать жилье.
15 июля в Министерстве обороны сообщили, что через приложение "Резерв+", ТЦК или ЦНАП свои данные обновили более 4 млн военнообязанных. Сюда также входят 995 224 граждан, обновивших данные за последнюю неделю.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Минобороны объяснили, мобилизуют ли всех военнообязанных после обновления данных.
Также "Комментарии" писали, что нардеп рассказал, продлят ли сроки обновления данных для военнообязанных, которые не успеют это сделать до 16 июля.
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