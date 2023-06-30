В США запретили "положительно дискриминировать" абитуриентов по расовому признаку

Верховный суд США принял решение, которым запретил "положительную дискриминацию" по расовому признаку при поступлении в вузы. Против практики предоставления льготных условий поступления ранее дискриминируемому черному населению выступили американцы азиатского происхождения. По их мнению, такая практика приводила к расовой дискриминации азиатов. Об этом сообщают "Комментарии".

В США выступили против "положительной расовой дискриминации"

Необходимость учитывать расовое происхождения абитуриентов объясняли желанием способствовать большему расовому разнообразию среди студентов. Верховный суд США признал эту практику неконституционной, передает DW. Объединение "Студенты за честное поступление", подавшая иски, утверждала, что раса поступающего не должна учитываться при зачислении в вуз и обвиняла вузы в дискриминации американцев азиатского происхождения.

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Большинство известных университетов США учитывают расу при поступлении, но девять штатов запрещают такую ​​практику в государственных учреждениях.

Своим вердиктом американская Фемида по сути запретила университетам учитывать расовый показатель при приеме студентов.

Данное решение уже осудили президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. По их мнению, данный вердикт не будет способствовать расовому разнообразию студенческого сообщества Америки.

"Я считаю, что наши колледжи сильнее, когда они разнообразны в расовом отношении. Наша нация сильнее, но потому, что мы используем весь спектр талантов в этой стране", — заявил Байден.

"Это отменяет давно сложившийся прецедент и затрудняет доступ учащихся из недостаточно представленных слоев общества к возможностям, которые помогут им полностью реализовать свой потенциал", — заявила Камала Харрис.

А экс-президент США Дональд Трамп назвал решение суда "великим днем для Америки", поддержав его.

"Мы возвращаемся к тому, чтобы все основывалось на заслугах — так и должно быть", — заявил он.

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