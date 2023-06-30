У Зеленского ответили на очередное скандальное заявление Трампа

Украина не будет уступать территории ради завершения войны. Это вопрос самоуважения и свободы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Twitter сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

Советник главы Офиса президента пояснил, Украина не будет отдавать часть своих территорий России, чтобы остановить войну, поскольку такие примитивные соглашения только приведут к эскалации конфликта и следующим этапам войны. Уступка агрессору – провоцирует расширение агрессивных действий и рост захватнических аппетитов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Впрочем, ни одна зрелая и суверенная страна никогда не пойдет на подобные соглашения, если хочет сохранить самоуважение и свободу. И никогда не предложит самоубийство другим странам-партнерам. Это же аксиома", — написал Михаил Подоляк.

Напомним, в интервью "Reuters" Дональд Трамп обратил внимание, что полномасштабное вторжение российских войск в Украину, которое началось еще 16 месяцев назад, не прекращается. И одним из вариантов, чтобы его прекратить может быть согласие Украины на отказ от части своих территорий в пользу России.

Следует отметить, что Трамп неоднократно выражал свою поддержку российскому диктатору и выступал против помощи нашей стране. Кроме того, Трамп неоднократно делал скандальные заявления о том, что, если бы он был сейчас президентом США, то война в Украине завершилась бы за один день, ведь ему, якобы удалось бы примирить президентов Украины и России.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему показались "непонятными" слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что он бы добился завершения полномасштабной войны против Украины за одни сутки, посадив Киев и Москву за стол переговоров.



