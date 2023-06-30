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У Зеленского ответили на очередное скандальное заявление Трампа

Подоляк ответил Трампу - отказ Украины от своих территорий не может даже рассматриваться, потому что это вопрос самоуважения и свободы

сегодня, 14:12
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина не будет уступать территории ради завершения войны. Это вопрос самоуважения и свободы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Twitter сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

У Зеленского ответили на очередное скандальное заявление Трампа

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

Советник главы Офиса президента пояснил, Украина не будет отдавать часть своих территорий России, чтобы остановить войну, поскольку такие примитивные соглашения только приведут к эскалации конфликта и следующим этапам войны. Уступка агрессору – провоцирует расширение агрессивных действий и рост захватнических аппетитов.


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"Впрочем, ни одна зрелая и суверенная страна никогда не пойдет на подобные соглашения, если хочет сохранить самоуважение и свободу. И никогда не предложит самоубийство другим странам-партнерам. Это же аксиома", — написал Михаил Подоляк.

Напомним, в интервью "Reuters" Дональд Трамп обратил внимание, что полномасштабное вторжение российских войск в Украину, которое началось еще 16 месяцев назад, не прекращается. И одним из вариантов, чтобы его прекратить может быть согласие Украины на отказ от части своих территорий в пользу России.

Следует отметить, что Трамп неоднократно выражал свою поддержку российскому диктатору и выступал против помощи нашей стране. Кроме того, Трамп неоднократно делал скандальные заявления о том, что, если бы он был сейчас президентом США, то война в Украине завершилась бы за один день, ведь ему, якобы удалось бы примирить президентов Украины и России.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему показались "непонятными" слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что он бы добился завершения полномасштабной войны против Украины за одни сутки, посадив Киев и Москву за стол переговоров.




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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1674709561633021953
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