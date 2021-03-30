Увольнение Тупицкого: дело дошло до суда

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Вечканова Елена
Лишенный статуса
судьи Александр Тупицкий, ранее возглавлявший Конституционный суд Украины, подал
иск об оспаривании своей участи. О наличии подобного документа проинформировали
в Верховном Суде.
Тупицкий после увольнения обратился в Верховный Суд. Фото: Рубрика
Напомним, с 27марта несколько судей Конституционного суда Украины утратили свои полномочия. Такое решение принял глава украинского государства Владимир Зеленский. Отменив
указы о назначении Александра Касминина и Александра Тупицкого, президент вывел
противостояние с КСУ на новый уровень.
Стоит отметить,
что по словам представителя президента в КСУ Федора Вениславского, уволенных
судей ждет будущее обычных украинских граждан. Как объяснил чиновник, эти лица
больше не находятся на пожизненном содержании государства, им не будет
выделяться специальная охрана и т.п.
Соответствующие
исковые возражения, которыми оспаривается указ Зеленского, в Верховном Суде
получили 29 марта. Судя по всему, в поиске справедливости находится не только
Тупицкий, но и Касминин. Впрочем, Александр Тупицкий в недавнем интервью обещал, что обязательно обратиться в ВС, дабы оспорить "неконституционное", по его мнению, решение.
Публикацию
Верховного Суда о наличии обращения в Кассационный админсуд ВС уже оценили
некоторые пользователи соцсетей.
Так, некий
Дмитрий Сотницкий считает, что при рассматривании дела обязательно будет
принято решение в пользу уволенных судей. Мужчина называет указ Зеленского "президентским
беспределом". Менее четко обозначил свою позицию другой комментатор — Юрий
Коробка, однако он настаивает на необходимости публичного рассмотрения дела.
Пока никакой
дополнительной информации кроме регистрационных номеров дел — 9901/96/21 и № 9901/97/21 — не сообщается. В Верховном Суде предлагают отслеживать этапы
рассмотрения обращения в специальном разделе на официальном сайте структуры.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что Александр Тупицкий жаловался на длительное отсутствие
гарантированной судьям КСУ госохраны — еще до подписания Зеленским указа о
лишении полномочий. Подробности можно узнать в нашем материале.
Также на портале
удастся узнать, почему новый судья Конституционного Суда не доволен уровнем своей заработной платы.
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