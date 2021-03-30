Увольнение Тупицкого: дело дошло до суда

Лишенный статуса судьи Александр Тупицкий, ранее возглавлявший Конституционный суд Украины, подал иск об оспаривании своей участи. О наличии подобного документа проинформировали в Верховном Суде.



Тупицкий после увольнения обратился в Верховный Суд. Фото: Рубрика

Напомним, с 27марта несколько судей Конституционного суда Украины утратили свои полномочия. Такое решение принял глава украинского государства Владимир Зеленский. Отменив указы о назначении Александра Касминина и Александра Тупицкого, президент вывел противостояние с КСУ на новый уровень.

Стоит отметить, что по словам представителя президента в КСУ Федора Вениславского, уволенных судей ждет будущее обычных украинских граждан. Как объяснил чиновник, эти лица больше не находятся на пожизненном содержании государства, им не будет выделяться специальная охрана и т.п.

Соответствующие исковые возражения, которыми оспаривается указ Зеленского, в Верховном Суде получили 29 марта. Судя по всему, в поиске справедливости находится не только Тупицкий, но и Касминин. Впрочем, Александр Тупицкий в недавнем интервью обещал, что обязательно обратиться в ВС, дабы оспорить "неконституционное", по его мнению, решение.

Публикацию Верховного Суда о наличии обращения в Кассационный админсуд ВС уже оценили некоторые пользователи соцсетей.

Так, некий Дмитрий Сотницкий считает, что при рассматривании дела обязательно будет принято решение в пользу уволенных судей. Мужчина называет указ Зеленского "президентским беспределом". Менее четко обозначил свою позицию другой комментатор — Юрий Коробка, однако он настаивает на необходимости публичного рассмотрения дела.

"Актуальное дело. Вы там не тяните с его рассмотрением, пожалуйста. Если возможно, рассмотрение обеспечьте в прямом эфире, спасибо", — отметил пользователь.

Пока никакой дополнительной информации кроме регистрационных номеров дел — 9901/96/21 и № 9901/97/21 — не сообщается. В Верховном Суде предлагают отслеживать этапы рассмотрения обращения в специальном разделе на официальном сайте структуры.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Александр Тупицкий жаловался на длительное отсутствие гарантированной судьям КСУ госохраны — еще до подписания Зеленским указа о лишении полномочий. Подробности можно узнать в нашем материале.

Также на портале удастся узнать, почему новый судья Конституционного Суда не доволен уровнем своей заработной платы.

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