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Тупицкий жаловался, что его оставили без охраны до вступления в силу указа Зеленского

Александр Тупицкий намерен пожаловаться в Верховный суд

29 марта 2021, 23:25
Автор:

Ольга Чародий

Александр Тупицкий жалуется, что остался без охраны. Как сообщил Тупицкий в интервью Liga.net, охранников сократили, даже не дожидаясь публикации президентского указа. При этом в законе четко указано, что еще год после увольнения судья КСУ должен находиться под охраной.

Тупицкий жаловался, что его оставили без охраны до вступления в силу указа Зеленского

Александр Тупицкий (фото из открытых источников)

Тупицкий намерен пожаловаться в Верховный суд и уверен, что коллеги-судьи встанут на его сторону. Кроме того, Тупицкий продолжает считать себя судьей Конституционного суда, а решение Зеленского называет противоправным и незаконным.

По словам Тупицкого, увольнять его должен был не Зеленский, а Конституционный суд и не через "указ об отмене указа", а решением специального пленарного заседания. Такое заседание уже созвано и состоится 12 апреля.

Напомним, Александр Тупицкий и еще двое судей КСУ отказываются освобождать арендуемые помещения в государственном санатории в Конча-Заспе, хотя с ними расторгли договоры из-за долгов за коммунальные услуги, порчи государственного имущества и самовольного захвата земли.

Главу КСУ Тупицкого не могут выселить из коттеджа в Конче-Заспе. Хотя с ним расторгли договоры об аренде, вещи судья и еще двое его коллег не вывозят. Удалось только получить с главы Конституционного суда долг за коммунальные, который составлял почти 80 тысяч гривен.0дает. Сумма задолженности Тупицкого составила чуть менее 80 тыс. гривен, при том, что зарплата в год – почти 5 млн грн. Парк отдыха расторг договор аренды с Тупицким, но дом судья не освобождает. 

Как  ранее стало известно, предcедaтель Кoнcтитуциoннoгo cудa Украины Aлександр Тупицкий прoиграл делo против Упрaвления гocударственной oхраны, чьи сотрудники не допускали главу КСУ к рабочему месту. 


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Источник: https://www.liga.net/politics/interview/ya-ne-uvolen-a-zelenskogo-vveli-v-zablujdenie-intervyu-s-aleksandrom-tupitskim
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