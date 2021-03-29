Тупицкий жаловался, что его оставили без охраны до вступления в силу указа Зеленского

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Ольга Чародий
Александр Тупицкий жалуется, что остался без охраны. Как
сообщил Тупицкий в интервью Liga.net, охранников сократили, даже не дожидаясь
публикации президентского указа. При этом в законе четко указано, что еще год
после увольнения судья КСУ должен находиться под охраной.
Александр Тупицкий (фото из открытых источников)
Тупицкий намерен пожаловаться в Верховный суд и уверен, что
коллеги-судьи встанут на его сторону. Кроме того, Тупицкий продолжает считать
себя судьей Конституционного суда, а решение Зеленского называет противоправным
и незаконным.
По словам Тупицкого, увольнять его должен был не Зеленский, а
Конституционный суд и не через "указ об отмене указа", а решением специального
пленарного заседания. Такое заседание уже созвано и состоится 12 апреля.
Напомним, Александр Тупицкий и еще двое судей КСУ отказываются освобождать арендуемые помещения в государственном санатории в Конча-Заспе, хотя с ними расторгли договоры из-за долгов за коммунальные услуги, порчи государственного имущества и самовольного захвата земли.Главу КСУ Тупицкого не могут выселить из коттеджа в Конче-Заспе. Хотя с ним расторгли договоры об аренде, вещи судья и еще двое его коллег не вывозят. Удалось только получить с главы Конституционного суда долг за коммунальные, который составлял почти 80 тысяч гривен.0дает. Сумма задолженности Тупицкого составила чуть менее 80 тыс. гривен, при том, что зарплата в год – почти 5 млн грн. Парк отдыха расторг договор аренды с Тупицким, но дом судья не освобождает.
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