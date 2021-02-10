Глава КСУ Тупицкий отказывается выселяться из коттеджа в Конче-Заспе – СМИ

Отстраненный от исполнения обязанностей председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий и еще двое судей КСУ отказываются освобождать арендуемые помещения в государственном санатории в Конча-Заспе, хотя с ними расторгли договоры из-за долгов за коммунальные услуги, порчи государственного имущества и самовольного захвата земли.

Александр Тупицкий - фото из открытых источников

Главу КСУ Тупицкого не могут выселить из коттеджа в Конче-Заспе. Хотя с ним расторгли договоры об аренде, вещи судья и еще двое его коллег не вывозят, сообщает Сегодня.

Удалось только получить с главы Конституционного суда долг за коммунальные, который составлял почти 80 тысяч гривен.

Сумма задолженности Тупицкого составила чуть менее 80 тыс. гривен, при том, что зарплата в год – почти 5 млн грн. Парк отдыха расторг договор аренды с Тупицким, но дом судья не освобождает.

Напомним, предcедaтель Кoнcтитуциoннoгo cудa Украины Aлександр Тупицкий прoиграл делo против Упрaвления гocударственной oхраны, чьи сотрудники не допускали главу КСУ к рабочему месту. Данную информацию обнародовали в пресс-службе столичного Окружного административного суда.

В сообщении сказано, что уполномоченный суд рассмотрел заявление Александра Тупицкого об обеспечении иска, в котором он просил суд запретить госохране препятствовать выполнению главы КСУ должностных полномочий.

В ОАСК также отметили, что истец не смог предоставить надлежащих доказательств, которые бы подтверждали, что существует очевидная опасность причинения вреда его правам и интересам до принятия решения по данному делу.

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