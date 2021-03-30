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Новый судья КСУ недоволен уровнем зарплаты: "чрезмерно большая"

Виктор Кичун считает, что высокие зарплаты судей могут стать причиной неприязни к судьям

сегодня, 11:15
Автор:

Елизавета Черных

Судья Конституционного суда Украины Виктор Кичун называет слишком высокой зарплату судей, которая составляет порядка 300 тысяч гривен. Об этом сказано в материале издания РБК-Украина. 

Новый судья КСУ недоволен уровнем зарплаты: "чрезмерно большая"

Новый судья КСУ недоволен уровнем зарплаты - фото из открытых источников

По его словам, зарплата судей, которая является высокой необоснованно, вызывает всеобщую неприязнь к представителям этой профессии и, в частности, к самому Конституционному суду. 

"Это, знаете ли, тоже является дополнительным элементом ненависти к судьям КСУ, что они, мол, получают гигантские зарплаты, а выносят такие сомнительные решения", — сказал Кичун.

Судья уверяет, что необходимо вернуть доверие украинцев к Конституционному суду. Сделать это, по словам Кичуна, можно с помощью "справедливых для общества" решений.

"Надо выносить решения, которые объединяют. Я считаю, что таким могло бы стать, например, решение о языке (имеется в виду закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", — ред.).  — сказал судья. 
Он считает, что таким образом можно продемонстрировать сплоченность, избежать групп интересов, "чтобы показать, что мы все представители в КСУ от украинского народа". 
Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что наверняка многие наслышаны об огромных зарплатах сотрудников главных антикоррупционных ведомств Украины — НАБУ и НАПК. Пока украинцы мечтают о повышении зарплат, сотрудники ведомств по борьбе с коррупцией зарабатывают десятки, а то и сотни тысяч гривен. Эксперты рассказали, почему представители антикоррупционных ведомств получают такие высокие зарплаты и оправдывает ли их деятельность затраты на содержание со стороны государства. 


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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/chrezmerno-bolshaya-novyy-sudya-ksu-nedovolen-1617085745.html
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