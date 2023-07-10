Существует ли сегодня языковая проблема: сколько украинцев выступают за ослабление украинизации

Недавно в Украине произошло несколько языковых скандалов, когда граждане не соблюдали языковой закон. Портал "Комментарии" со ссылкой на исследования компании Active Group выяснил, существует ли сегодня языковая проблема в Украине.

Существует ли сегодня языковая проблема

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень отреагировал на скандал, связанный с учительницей школы в Днепре, которая проводила урок на русском языке. Учитель математики нарушила языковой закон и получила штраф 3,4 тыс. гривен. Другой случай произошел в начале июля в Киеве. Охранник одного из магазинов обращался к клиентам на русском языке, а когда его просили соблюдать нормы закона, то мужчина сказал, что "Киев — русскоязычный город".

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Таким образом компания Active Group спросила украинцев, есть ли сейчас языковая проблема в стране. Наибольшее количество голосов набрал вариант "да, есть существенная" — 32,2%. 31,3% согласились, что проблема есть, но назвали ее несущественной. Еще 21,5% опрошенных указали, что языковой проблемы почти нет. А 10,5% полагают, что проблем с языковым вопросом нет совсем.





Также были проведены исследования о необходимости усиливать или ослаблять украинизацию. Больше голосов выбрал вариант, что сейчас оптимальный темп дерусификации. За усиление украинизации выступило 28,6% респондентов, в то время как 22,7% указало противоположный вариант.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об опросе, в котором выяснялось, является ли украинский язык признаком патриотизма.

Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев одобрительно относятся к легализации медицинского и рекреационного каннабиса в Украине.