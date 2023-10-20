Россия попросила помощи у двух стран НАТО: о чем речь

Следственный комитет России заочно предъявил бывшему бойцу дивизии "Галичина" Ярославу Гунько, который проживает в Канаде, обвинения в геноциде. Об этом сообщают "Комментарии".

Ярослав Гунько в канадском парламенте

"В Главном следственном управлении СК России заочно предъявлено обвинение украинскому националисту Ярославу Хунке (он же Гунько, Гунька) в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР (статья 357 Уголовного кодекса Российской Федерации) в годы Великой Отечественной войны", — сказано в релизе.

Российские следователи инкриминируют Ярославу Гунько участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая на Львовщине, жителей которого российское следствие почему-то называет "советскими гражданами". Хотя таковыми они стали не по своей воле, в ходе советской аннексии Западной Украины в 1939 году.

По данным росСМИ, следователи РФ решают вопрос об объявлении Ярослава Гунько в международный розыск и направили запросы о правовой помощи в Канаду, Польшу и Беларусь.

Ярослав Гунько стал известен после того, как его публично приветствовали парламентарии Канады, как участника национально-освободительного движения, во время визита в страну президента Украины Владимира Зеленского.



Напомним, что члены дивизии "Галичина" не являлись членами ордена СС. Более того, они не могли ими быть, поскольку принадлежали, с точки зрения нацистов, к расово неполноценным славянам. Дивизия, как и другие инонациональные формирования Третьего Рейха, сформирована в рамках ведомства Гиммлера носила приставку "оружия СС", указывающая на то, что участники формирования не являются членами СС. Формирование добровольческой дивизии население Галичины встретило с энтузиазмом и на сборные пункты явилось 80 тысяч человек, 13 из которых стали в строй. Основной мотив, который двигал галичанами, пережившие два года большевистского террора, желание вступить в бой с СССР. Кроме того, галичане надеялись на то, что дивизия станет основой для формирования украинской армии, в случае создания украинского государства, как это произошло в 1918 году с Легионом Украинских Сечевых Стрельцов.

Польша обвиняет членов дивизии в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, а Словакия — в участии в подавлении антинацистского восстания в 1944 году. Несмотря на договоренности западных союзников и СССР о выдачи коллаборантов, бойцы "Галичины" не были выданы Советскому Союзу, так как они отказались признавать себя советскими гражданами. Вместо этого они подчеркнули, что они являются гражданами довоенной Польши. Советский Союз уже после Второй мировой не смог доказать причастность дивизии "Галичина" к военным преступлениям и добиться выдачи ее ветеранов СССР. В 2016 году парламент Польши квалифицировал действия солдат дивизии против польского населения как геноцид. 5 декабря 2022 года Верховый суд Украины признал, что символика дивизии "Галичина" не является нацистской.

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