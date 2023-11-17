Путин рассказал о своем отношении к ЛГБТ

Представители ЛГБТ не должны выпячивать свою сексуальную принадлежность, но и шельмовать их не стоит — они "также часть общества". Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время посещения, по мнению многих, самого западного и либерального города РФ - Санкт-Петербурга. Об этом сообщают "Комментарии".

Радужный флаг - один из символов ЛГБТ-сообщества

- Эти темы и эти люди имеют право на то, чтобы выигрывать (конкурсы — ред.), показывать, рассказывать, потому что это тоже часть общества, — заявил Путин. — Это тоже то, чем живут люди. Плохо если только они (представители ЛГБТ — ред.) выигрывают всякие конкурсы. Вот это ни к чему.

Кроме этого, в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума Путин высказался о будущем "окна в Европу", которым некоторые метафорически называют северную столицу России и в целом прозападный курс преобразований, начатый российским императором Петром І. Нынешний глава РФ пообещал, что закрывать "окно в Европу", прорубленное Петром І, в России не будут, но могут его немного "прикрыть", если "будет дуть".

Тем временем, Польша развивает армию: как вырастет ее численность уже в этом году. На фоне российской агрессии в Украине Польша решила увеличить численность своей армии.

Пьяные оккупанты пугают гауляйтеров Мелитополя. В оккупированном Мелитополе так называемая "власть" боится алкоголизма в рядах российских захватчиков.

А, по информации Reuters, ЕС запретит российские алмазы. Еврокомиссия предлагает запретить импорт российских алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами с начала 2024 года в рамках 12-го пакета санкций, призванного ограничить способность путинского режима финансировать вторжение в Украину.