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Польша закрыла пункт пропуска на границе с Украиной: причина

Почему Польша закрыла пункт пропуска из Украины

сегодня, 10:49
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Кречмаровская Наталия

Польская сторона увеличивает количество ограничений при пересечении границы со стороны Украины. Сообщается о временном закрытии пункта пропуска. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственной пограничной службы Украины.

Польша закрыла пункт пропуска на границе с Украиной: причина

Граница. Иллюстративное фото

"Внимание, пункт пересечения на границе с Польшей "Нижанковичи-Мальховице" временно прекращает работу. По информации от польской стороны, погранично-таможенное оформление прекращается с 00:00 30 сентября 2024 года”, — говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

Также пограничники отметили, что, по предварительной информации, строительство будущего пункта пропуска "Нижанковичи-Мальховице" планируют завершить в этом году.

К гражданам обратились с просьбой учесть данную информацию и выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.

Напомним, ранее польская сторона ввела ограничения на других пунктах пропуска в связи с проведением ремонтных работ. Польская сторона предупредила об ограничении движения транспорта на пункте пропуска " Корчева-Краковец" и " Медика — Шегини".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у границы с Польшей пограничными обнаружили большой тайник оружия. Оружие пролежало в тайнике более 100 лет — со времен I Мировой войны. Какое оружие обнаружили в тайнике — смотрите по ссылке.

Напомним, что пограничники Львовского отряда в автомобиле, направлявшемся на выезд из Украины, обнаружили скрипку. Скрипка может быть оригинальным инструментом, изготовленным итальянским мастером Антонио Страдивари. Этот инструмент отличается особой чистотой звучания и ценится в мире. Фото инструмента можно просмотреть по ссылке.




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Источник: https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/pfbid02i1V2ACamGZfQFzegNqXjwSwQZ21He7nXfnuL3qCLThHU4SqFoG5p4U947fkPTLwrl
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