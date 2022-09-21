Петиция военного набрала необходимое количество голосов, теперь ее рассмотрит президент Украины



















На сайте президента Украины петиция "О введении вегетарианских и веганских сухих пайков для Вооруженных сил Украины" набрала 25 тысяч необходимых подписей. Теперь Владимир Зеленский должен ответить на нее. Об этом пишет издание "Комментарии" со ссылкой на сайт президента Украины.

Павел Вышебаба - украинский военный, веган. Фото с Instagram.com/vyshebaba

Петицию инициировал военный Павлов Петр Михайлович 27 июня на сайте президента. Автор петиции сообщает, что у современных армий мира есть вегетарианские или веганские альтернативы обычным сухим пайкам для военных. К таким странам относятся большинство членов НАТО, прежде всего США, Соединенное Королевство, Турция, Франция и другие.

Интересно, что такая пища подойдет не только веганам или вегетарианцам, но и тем, у кого есть проблемы с усвоением лактозы, желудочно-кишечным трактом, аллергиями. Кроме того, такие растительные сухпайки могут использовать и религиозные люди во время поста.

Петицию поддерживают и другие военные. Среди них украинский боец Павел Вышебаба, который обратился с просьбой помочь веганам и вегетарианцам с питанием в ВСУ.

Петицию о введении растительных альтернатив в сухпайки поддержало значительное количество известных людей. Среди них Александр Чемеров, бывший участник группы "Димна суміш" и проект The Gitas, который сейчас выступает с концертами для украинских военных. К распространению петиции добавился львовский рэпер VovaZIL'Vova, певица Jerry Heil и другие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные записали видеообращение с просьбой подписать петицию о введении сухих вегетарианских и веганских пайков для ВСУ.



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