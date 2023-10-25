На железной дороге будет больше поездов с женскими купе

Пилотный проект женских купе в пассажирских поездах Украины будет расширен, заявляют в "Укрзализныци". Об этом сообщают "Комментарии".

Вагонов только для женщин станет больше

По данным пресс-службы ведомства, с 15 ноября вагоны предусмотренные исключительно для женщин они станут доступны еще в четырех поездах:

№17/18 Харьков – Ужгород;

№29/30 Киев – Ужгород;

№3/4 Запорожье – Ужгород;

№26/236 Одесса – Рахов.

"Наш пилотный проект с женскими купе продемонстрировал, что эта услуга сейчас нужна и актуальна. В среднем такие купе заполняются на 93%. За четыре месяца мы реализовали уже 25 тыс. билетов. Поэтому, как и обещали, увеличиваем количество поездов, где будет доступна эта услуга. Выбирали "длинные" рейсы, где путешествуют многие женщины с детьми, а также подключили к проекту новые направления: Одессу, Запорожье, Ивано-Франковск, Рахов", – заявил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

В продаже билеты на указанные купе можно будет приобрести в приложении "Укрзализныци" с 27 октября.

Напомним, что пассажирами таких купе могут стать только женщины и дети до пяти лет. Стоимость проезда в женских купе не отличается от обычной в вагонах аналогичного класса того же поезда. Перед этим идея женских купе была реализована на четырех рейсах (№81 Киев – Ужгород; №41; Днепр – Трускавец; №75; Киев – Кривой Рог; №15 Харьков – Ясиня).

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