«Мені здається»: в Украине запустили сайт для исповедей жертв домашнего насилия

В Украине начал работу сайт для анонимных исповедей жертв домашнего насилия. Веб-ресурс носит название "Мені здається", сообщает Министерство юстиции.

Ресурс "Мені здається" создан, чтобы жертвы насилия могли рассказать свою историю. Фото: Минюст

Проект запущен для создания публичности вокруг темы домашнего насилия. Человек, пострадавший от любого из видов абьюза (сексуального, экономического, физического или психологического), может поделиться своим опытом с другими, оставив сообщение в специальной форме на сайте.





Ресурс работает бесплатно и анонимно. Но стоит отметить, что в случае необходимости жертва насилия может оставить свои контакты для получения обратной связи. Тогда в заметке появится отметка "Готова говорить".



Написать собственную "исповедь" может каждый. Если почитать инструкцию к созданию такой истории, то можно понять, что над веб-ресурсом, который еще называют "онлайн-дневником", работала команда опытных психологов и других специалистов. Человеку предлагают не просто поделиться наболевшим, но и вспомнить некоторые детали и попытаться оставить советы тем, кто может попасть в аналогичную ситуации.

У каждого сообщения есть кнопка "Поддержать". Также создатели сайта предлагают распространять истории, которые больше всего поразили, в разных соцсетях — для огласки и создания публичности для темы домашнего насилия.

Кроме того, на веб-ресурсе размещены контакты горячих линий для помощи жертвам насилия и ссылки на другие полезные сайты.

Наибольший вклад в организацию такого функционального онлайн-дневника сделали Фонд "Маша", Институт когнитивного моделирования, а также Общество Красного Креста Украины.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что в Украине собираются усилить ответственность за домашнее насилие.

Также на портале можно узнать, какой отпечаток накладывает на детей применение силы.

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