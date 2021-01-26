Какой отпечаток накладывает домашнее насилие на детей: мнение эксперта

Вы и ваши дети можете оправиться от насилия в семье, поэтому не бойтесь обращаться за помощью.

Испуганный ребенок. Фото: novayagazeta.ru

"Подобная ситуация может повлиять на способность женщины дарить своему ребенку любовь и внимание, в которых он нуждается, - говорит семейный психолог Анастасия Бирюкова, — важно знать, что насилие в семье никогда не является ошибкой жертвы. Ответственность за бытовое насилие несет насильник, а также за то, как эта ситуация влияет на всех членов вашей семьи".

Семейное насилие может нанести ущерб вашей способности быть хорошим родителем, а также повлиять на ваши отношения с детьми несколькими способами. Это происходит, если насильник использует эмоциональное насилие, чтобы подорвать ваши отношения с детьми.

Семейное насилие между родителями является травматичным и для детей. И даже если они этого не видят, не слышат или не испытывают напрямую, они все еще находятся под влиянием ситуации. Например, простые знания о том, что ваш партнер причиняет вам физическую боль, уже травмируют ваших детей, заставляя их переживать постоянное беспокойство за вас. Кроме того, последствия физического насилия (синяки, ушибы, травмы, переломы) также оказывают на детей психологическое влияние.

Дети, подвергшиеся насилию в семье, могут иметь:

- проблемы с поведением, такие как агрессия, отсутствие эмоционального контроля и непослушание;

- социальные проблемы, такие как трудности с общением со сверстниками или игра с ними, чувство печали и уход из семьи;

- ночные кошмары и проблемы со сном;

- расстройства настроения, такие как депрессия и тревога;

- проблемы в изучении школьного материала;

- низкая посещаемость школы;

- такие проблемы в школе, как издевательства, трудности с дружбой или потеря старых друзей.

Что делать, если вы испытываете насилие в семье

Если вам нужна поддержка, чтобы уйти от насилия в семье, у вас есть несколько вариантов:

· Позвоните на "горячую линию" по предупреждению домашнего насилия — 116 123 c мобильного телефона

· Поговорите со своим семейным врачом или медсестрой

· Поговорите с надежным членом семьи или другом для поддержки

Семейному насилию нет никакого оправдания! Оно никогда не оправдывается семейными обстоятельствами или поведением жертвы, а также чувствами, опытом или злоупотреблением алкоголем и другими наркотиками.

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