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ЛГБТ-украинцы смогут быть донорами крови — СМИ

Гомосексуальные отношения исключили из списка запретных критериев для донорства крови

сегодня, 21:16
Автор:

Вечканова Елена

Украина стала еще на шаг ближе к более цивилизованному мировому сообществу. На этот раз — в плане уравнивания прав и свобод человека.

ЛГБТ-украинцы смогут быть донорами крови — СМИ

ЛГБТ-украинцы смогут стать донорами крови. Фото из открытых источников

Отныне представители ЛГБТ-общества смогут наравне с остальными быть донорами плазмы в медицинских учреждениях. Об этом сообщает "Зміна", ссылаясь на эксперта-правозащитника ЛГБТ.

По информации, поступившей от специалиста Андрея Кравчука, гомосексуальность больше не входит в критерии, исключающие возможность донорства крови. Об этом свидетельствует обновленный Порядок медобследования доноров.

В графе "сексуальность" теперь значится лишь "рискованное сексуальное поведение". Считается, что этот фактор является весьма серьезным, ведь через кровь передаются многие инфекции, в том числе полученные половым путем.

ЛГБТ-украинцы смогут быть донорами крови — СМИ - фото 2

При этом из так называемой "Анкеты донора" также исключен вопрос о сексуальной ориентации.

Стоит отметить, что на веб-портале Минздрава необходимый документ пока отсутствует. Однако с ним можно ознакомиться на ресурсе "Лига: Закон". Интересно, что изменения, касающиеся донорства крови от представителей ЛГБТ, внесены в правила еще с начала февраля 2021 года.

Интересно, что некоторые медучреждения, занимающиеся сбором донорской плазмы, действительно ограничивали гомосексуальных людей в праве сдать кровь. 

Как информирует "Фокус", Харьковский областной центр службы крови до сих пор сообщает посетителям сайта, что люди, состоящие в ЛГБТ-отношениях, не допускаются к донорству. При этом гомосексуалов поставили в один ряд с людьми, оказывающими сексуальные услуги, и наркозависимыми. 

ЛГБТ-украинцы смогут быть донорами крови — СМИ - фото 3

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что в Николаеве не так давно угрожали подорвать дружественную к ЛГБТ организацию. Какие причины привели к этому и чем закончилась ситуация, вы можете узнать в нашем материале.

Также рекомендуем ознакомиться с результатами исследования о самочувствии гомосексуальных подростков в украинских школах.


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Источник: https://zmina.info/news/v-ukrayini-skasuvaly-zaboronu-dlya-gomoseksualnyh-lyudej-buty-donoramy-krovi/
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