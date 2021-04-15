ЛГБТ-украинцы смогут быть донорами крови — СМИ

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Вечканова Елена
Украина стала еще на шаг ближе к более цивилизованному мировому сообществу. На этот раз — в плане уравнивания прав и свобод человека.
ЛГБТ-украинцы смогут стать донорами крови. Фото из открытых источников
Отныне представители ЛГБТ-общества смогут
наравне с остальными быть донорами плазмы в медицинских учреждениях. Об этом сообщает "Зміна", ссылаясь на эксперта-правозащитника ЛГБТ.
По информации,
поступившей от специалиста Андрея Кравчука, гомосексуальность больше не входит
в критерии, исключающие возможность донорства крови. Об этом свидетельствует
обновленный Порядок медобследования доноров.
В графе "сексуальность" теперь значится лишь "рискованное сексуальное поведение". Считается, что этот фактор является весьма серьезным, ведь через кровь передаются многие инфекции, в том числе полученные половым путем.
При этом из так
называемой "Анкеты донора" также исключен вопрос о сексуальной ориентации.
Стоит отметить, что
на веб-портале Минздрава необходимый документ пока отсутствует. Однако с ним
можно ознакомиться на ресурсе "Лига: Закон". Интересно, что изменения,
касающиеся донорства крови от представителей ЛГБТ, внесены в правила еще с
начала февраля 2021 года.
Интересно, что некоторые медучреждения, занимающиеся сбором донорской плазмы, действительно ограничивали гомосексуальных людей в праве сдать кровь.
Как информирует "Фокус", Харьковский
областной центр службы крови до сих пор сообщает посетителям сайта, что люди,
состоящие в ЛГБТ-отношениях, не допускаются к донорству. При этом гомосексуалов поставили в один ряд с людьми, оказывающими сексуальные услуги, и наркозависимыми.
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что в Николаеве не так давно угрожали подорвать дружественную к ЛГБТ организацию. Какие причины привели к этому и чем закончилась ситуация, вы можете узнать в нашем материале.
Также рекомендуем ознакомиться с результатами исследования о самочувствии гомосексуальных подростков в украинских школах.
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