«Надоело отлавливать по одному»: в Николаеве угрожают подорвать офис ЛГБТ (ФОТО)

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Вечканова Елена
Представители ЛГБТ-сообщества
в Украине часто преследуются, на соблюдение их прав обращается мало внимания. Об этом свидетельствует сегодняшняя новость о
попытке минирования николаевского офиса дружественной к ЛГБТ организации "Лига".
Про инцидент информирует местное издание 0512.ua.
Украинские ЛГБТ, "Марш равенства" в Киеве, 2019 год. Фото: Getty Images
О вероятном
взрыве стало известно благодаря присланному письму с угрозами и предупреждениями. Его получили журналисты одного из местных сетевых изданий. Неизвестные подчеркнули свою ненависть к представителям
нетрадиционной сексуальной организации, назвав офис "Лига" "центром разврата".
При этом составители обращения делают отсылки на Библию и христианство,
вспоминая наказание Божье Содому и Гоморре.
Также в тексте
письма неизвестные признались, что устали "отлавливать нечестивцев" по одиночке.
Именно для этого и планируют устроить взрыв посреди дня, дабы достаточно
большое количество жителей Николаева смогли увидеть "неизбежную судьбу"
представителей ЛГБТ.
К своему обращению составители прикрепили подтверждающий фотоснимок, на котором изображено якобы взрывное устройство. Сообщается, что журналисты обратились к местным полицейским. Дополнительной информации от правоохранителей пока не поступало.
Для справки. "Ассоциация
ЛГБТ "Лига" является одной из первых организацией, начавших помогать
представителям нетрадиционной сексуальной ориентации в Украине. Она была зарегистрирована
в декабре 1996 года. Имеет офисы в четырех крупных городах страны — Николаева,
Одессе, Херсоне и Киеве. Работники "Лиги" предоставляют психологическую и юридическую
поддержку как ЛГБТ-людям, так и их родственникам. Организация была передовой в консультации
родителей подростков, осознавших себя не гетеросексуалами.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что показали результаты исследования о пребывании ЛГБТ-подростков в украинских школах.
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