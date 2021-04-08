logo
Русский Українська

BTC/USD

56776.49

ETH/USD

2000.17

LTC/USD

219.87

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия «Надоело отлавливать по одному»: в Николаеве угрожают подорвать офис ЛГБТ (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

«Надоело отлавливать по одному»: в Николаеве угрожают подорвать офис ЛГБТ (ФОТО)

Неизвестные пообещали уничтожить дружественную к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации организацию

сегодня, 13:18
Автор:

Вечканова Елена

Представители ЛГБТ-сообщества в Украине часто преследуются, на соблюдение их прав обращается мало внимания. Об этом свидетельствует сегодняшняя новость о попытке минирования николаевского офиса дружественной к ЛГБТ организации "Лига". Про инцидент информирует местное издание 0512.ua.

«Надоело отлавливать по одному»: в Николаеве угрожают подорвать офис ЛГБТ (ФОТО)

Украинские ЛГБТ, "Марш равенства" в Киеве, 2019 год. Фото: Getty Images

О вероятном взрыве стало известно благодаря присланному письму с угрозами и предупреждениями. Его получили журналисты одного из местных сетевых изданий. Неизвестные подчеркнули свою ненависть к представителям нетрадиционной сексуальной организации, назвав офис "Лига" "центром разврата". При этом составители обращения делают отсылки на Библию и христианство, вспоминая наказание Божье Содому и Гоморре.

Также в тексте письма неизвестные признались, что устали "отлавливать нечестивцев" по одиночке. Именно для этого и планируют устроить взрыв посреди дня, дабы достаточно большое количество жителей Николаева смогли увидеть "неизбежную судьбу" представителей ЛГБТ.

К своему обращению составители прикрепили подтверждающий фотоснимок, на котором изображено якобы взрывное устройство. Сообщается, что журналисты обратились к местным полицейским. Дополнительной информации от правоохранителей пока не поступало.

«Надоело отлавливать по одному»: в Николаеве угрожают подорвать офис ЛГБТ (ФОТО) - фото 2

Для справки. "Ассоциация ЛГБТ "Лига" является одной из первых организацией, начавших помогать представителям нетрадиционной сексуальной ориентации в Украине. Она была зарегистрирована в декабре 1996 года. Имеет офисы в четырех крупных городах страны — Николаева, Одессе, Херсоне и Киеве. Работники "Лиги" предоставляют психологическую и юридическую поддержку как ЛГБТ-людям, так и их родственникам. Организация была передовой в консультации родителей подростков, осознавших себя не гетеросексуалами.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что показали результаты исследования о пребывании ЛГБТ-подростков в украинских школах.

Также на портале вы можете узнать, зачем Минкульт закупил более тысячи книг "Принцесса+принцесса" об однополой любви.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.0512.com.ua/news/3071051/v-nikolaeve-ugrozaut-vzorvat-ofis-lgbt-foto
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ