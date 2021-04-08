«Надоело отлавливать по одному»: в Николаеве угрожают подорвать офис ЛГБТ (ФОТО)

Представители ЛГБТ-сообщества в Украине часто преследуются, на соблюдение их прав обращается мало внимания. Об этом свидетельствует сегодняшняя новость о попытке минирования николаевского офиса дружественной к ЛГБТ организации "Лига". Про инцидент информирует местное издание 0512.ua.



Украинские ЛГБТ, "Марш равенства" в Киеве, 2019 год. Фото: Getty Images

О вероятном взрыве стало известно благодаря присланному письму с угрозами и предупреждениями. Его получили журналисты одного из местных сетевых изданий. Неизвестные подчеркнули свою ненависть к представителям нетрадиционной сексуальной организации, назвав офис "Лига" "центром разврата". При этом составители обращения делают отсылки на Библию и христианство, вспоминая наказание Божье Содому и Гоморре.

Также в тексте письма неизвестные признались, что устали "отлавливать нечестивцев" по одиночке. Именно для этого и планируют устроить взрыв посреди дня, дабы достаточно большое количество жителей Николаева смогли увидеть "неизбежную судьбу" представителей ЛГБТ.

К своему обращению составители прикрепили подтверждающий фотоснимок, на котором изображено якобы взрывное устройство. Сообщается, что журналисты обратились к местным полицейским. Дополнительной информации от правоохранителей пока не поступало.





Для справки. "Ассоциация ЛГБТ "Лига" является одной из первых организацией, начавших помогать представителям нетрадиционной сексуальной ориентации в Украине. Она была зарегистрирована в декабре 1996 года. Имеет офисы в четырех крупных городах страны — Николаева, Одессе, Херсоне и Киеве. Работники "Лиги" предоставляют психологическую и юридическую поддержку как ЛГБТ-людям, так и их родственникам. Организация была передовой в консультации родителей подростков, осознавших себя не гетеросексуалами.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что показали результаты исследования о пребывании ЛГБТ-подростков в украинских школах.

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