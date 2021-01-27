Минкульт закупил для детей 1200 книг про ЛГБТ-любовь "Принцесса+принцесса"

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Оленка Клочко
Министерство культуры Украины приобрело за государственные средства более 1000 книг о лесбийской любви "Принцесса+принцесса: долго и счастливо" и разослало их по детским библиотекам. Об этом сообщает сайт общественного движения "Все вместе".
ЛГБТ-комикс "Принцесса+принцесса". Фото: издательство "Рідна мова"
Автором книги является писательница из Новой Зеландии. "Принцесса+принцесса" имеет возрастной ценз "для детей от 5 лет" и предлагает детям историю о двух девочках, которые в конце женятся.
На запросы движения "Все вместе" ответили в Министерстве культуры и информационной политики, и отметили, что книга была включена в список закупок еще при Кабмина Гройсмана.
В Украинском Институте Книги рассказали, что в указанный перечень вошли несколько книг издательства "Рідна мова", на общую сумму 666 тысяч гривен, в том числе, и детская история об однополой любви.
Сейчас "Все вместе" готовят письмо в Министерство культуры и информационной политики, где будут требовать изъять все экземпляры из государственных библиотек, ссылаясь на то, что подобная литература разрушает устои института семьи и побуждает детей к девиантному поведению.
Напомним, что в США решили вернуться к политике Обамы и позволили трансгендерам служить в американской армии.
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