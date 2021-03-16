Как ЛГБТ-подростки чувствуют себя в школе — исследование

Украинские подростки, которые относят себя к ЛГБТ-сообществу, часто страдают от недоразумений, гомофобии и буллинг во время обучения. О таких неутешительных результатах Нацисследования школьной среды в Украине рассказала его координатор Марина Шевцова, пишет "УНИАН".

Лишь 20% ЛГБТ-подростков в Украине чувствуют себя комфортно в школе. Фото: Marc Bruxelle

Участие в опросе приняли школьники в возрасте от 13 до 18 лет — всего 1743 человека. Как пояснила Шевцова, главным условием исследования было пребывание ребенка в школе в течение прошлого, 2019-2020, учебного года, а также идентификация им себя как личности с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Подростки, которые относят себя к лесбиянкам, геям, бисексуалам, трансгендерам и т.д., согласились поговорить во всех областях Украины.

Впрочем, статистические результаты не слишком радуют. 80% из участников исследования сообщили, что не чувствуют себя в стенах школы в безопасности. Из этого количества 44% комплексуют именно из-за своей сексуальной ориентации, 30% признаются, что их "буллят" сверстники из-за гендерной идентичности. Дети, которых травят одноклассники или другие лица в учебном заведении, часто боятся ходить в школьные уборные или столовую — чтобы не получить очередной порции насмешек.

"Почти половина таких учеников избегают школьных мероприятий, спортивных тренировок, потому что боятся, что их там будут бить или травить", — отметила Марина Шевцова.

При этом буллинг ЛГБТ-подростков не ограничивается только оффлайном. Многие участники исследования признались, что их продолжают унижать и через интернет.

Наиболее пугающая статистика касается школьного персонала. Ведь 60% из опрошенных ЛГБТ-несовершеннолетних говорят, что в их учебных заведениях нет взрослого человека, к которому можно было бы обратиться с жалобой или хотя просьбой о разговоре. В то же время 20% подростков утверждают, что у них подобная личность имеется.

В целом украинская школа — достаточно гомофобная и трансфобная среда. 67% участников исследования утверждают, что слышали обиды в свой адрес даже от работников образовательных учреждений.

По мнению Марии Шевцовой, ситуацию следует немедленно исправлять. Для этого раз повторять как школьникам, так и родителям и школьному персоналу о буллинге, его последствиях и ответственности, которую придется нести в случае доказанных фактов травли. Кроме того, педагоги должны учиться, как работать с ЛГБТ-учениками, не используя осуждения или обид.

Также, по мнению исследовательницы, в каждой школе должен быть взрослый человек, открыто поддерживающий ЛГБТ-сообщество, чтобы ребенок мог прийти и поговорить или спросить что-то важное. В общем Шевцова считает, что для ЛГБТ-подростков следует создать определенную возможность пожаловаться на буллинг — вероятно, даже анонимно. Таких детей обязательно должны слышать и понимать, чтобы в конце концов процент тех, кто чувствует в школе комфортно, только увеличился.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Минкульт закупил для украинских детей 1200 книг о ЛГБТ-любовь "Принцесса+принцесса".

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