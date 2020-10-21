"Гомосексуальные люди должны иметь право на семью": Папа Римский высказался в поддержку ЛГБТ-пар

Папа Римский Франциск высказался в поддержку гражданских союзов гомосексуальных пар. Об этом сообщает Радио Свобода.

Фото: REUTERS/Tony Gentile

По словам понтифика, люди с гомосексуальной ориентацией имеют право на создание семьи. Об этом говорится в документальной ленте "Франческо" от режиссера Евгения Афинеевского, премьера которой состоялась сегодня, 21 октября.

"Гомосексуальные люди должны иметь право быть в семье ... Они являются детьми Бога и имеют право на семью. Никто не должен быть выброшен или вынужден чувствовать себя несчастным из-за гомосексуальности", — сказал Франциск.

По мнению главы Католической церкви, государства должны предоставить им возможность легализовать отношения, приняв законодательство о гражданских союзах ЛГБТ-пар.

Это первый призыв понтифика как главы католической церкви предоставить гомосексуалистам возможность оформлять свои отношения.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Папа Римский назвал секс и еду божественным удовольствием.

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