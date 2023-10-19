Иран не обрадуется: Европарламент присудил премию Сахарова

Европарламент присудил премию Сахарова Махсе Амини и иранскому правозащитному движению "Женщина, жизнь, свобода". Об этом сообщают "Комментарии".

Махсе Амини

22-летняя жительница Ирана, курдского происхождения, погибла в 2022 году после того, как её задержала "полиция нравов" из-за неправильно надетого хиджаба. Командование правоохранительных органов Исламской республики Иран заявило, что в полицейском участке у неё случился сердечный приступ, она потеряла сознание и впала в кому, прежде чем её отвезли в больницу. Однако очевидцы, в том числе женщины, задержанные вместе с Амини, сообщили, что она была жестоко избита и умерла в результате жестокости полиции, что было опровергнуто иранскими властями.

Семья погибшей опровергла заявления властей, что причиной смерти могли быть проблемы со здоровьем или проведенная в детстве операция. А в письме от 13 октября более 800 членов Медицинского совета Ирана обвинили главу Медицинского совета Ирана в содействии правительству в сокрытии причин смерти Махсы Амини.

Смерть Амини привела к серии протестов. Некоторые демонстрантки сняли хиджаб или публично остригли волосы в знак протеста. Иранская организация по правам человека сообщила, что к декабрю 2022 года по меньшей мере 476 человек были убиты силами безопасности во время нападений на акциях протеста по всей стране. Amnesty International сообщила, что иранские силы безопасности в некоторых случаях стреляли по толпам протестующих боевыми патронами, а в других случаях убивали протестующих, избивая их дубинками.

Премия "За свободу мысли" имени Сахарова — премия в области прав человека, учреждëнная в 1988 году Европейским парламентом в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова.



Тем временем, у Зеленского намекнули на ожидаемые "правильные решения".

Байден перестал опасаться "красных линий" Путина.

А в УПЦ (МП) отреагировали на попытку запретить их деятельность.

