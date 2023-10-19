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В УПЦ (МП) отреагировали на попытку запретить их деятельность

Церковь Московского патриархата в Украине выпустила заявление о новом законопроекте, который может запретить его деятельность.

сегодня, 17:10
Автор:
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Slava Kot
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Украинская православная церковь (Московского патриархата) на своем сайте опубликовала заявление о решении Верховной Рады в первом чтении принять законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с РФ. В УПЦ (МП) утверждают, что они "самостоятельная и независимая" организация.

В УПЦ (МП) отреагировали на попытку запретить их деятельность

Лидеры РПЦ и УПЦ (МП). Фото из открытых источников

В заявлении Украинской православной церкви (МП) говорится, что законопроект №8371 имеет целью запретить ее деятельность. УПЦ (МП) утверждают, что такими действиями Верховная Рада "нарушает права на свободу вероисповедания граждан Украины".


"В самом проекте закона об УПЦ речь не идет, однако его происхождение, медийное и политическое сопровождение свидетельствуют о том, что этот закон будут применять к УПЦ", — заявили в УПЦ (МП) и добавили, что УПЦ "является самостоятельной и независимой церковью", а ВР "сознательно пытается выдать ее за РПЦ, а священнослужителей и верующих людей, являющихся гражданами Украины, отнести к агентам РФ".

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину СБУ возбудило 68 уголовных дел против представителей УПЦ (МП). Среди этих дел 16 касались митрополитов церкви. СБУ указали, что среди разоблаченных преступлений было доказано 20 фактов государственной измены и коллаборационизма.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народные депутаты поддержали законопроект о запрете УПЦ (МП) в первом чтении.

Также "Комментарии" писали, что в некоторых областях Украины, запретили деятельность УПЦ московского патриархата. В частности, это касается Житомирской, Хмельницкой, Волынской и Ровенской областей.



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