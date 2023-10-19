В УПЦ (МП) отреагировали на попытку запретить их деятельность

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Slava Kot
Украинская православная церковь (Московского патриархата) на своем сайте опубликовала заявление о решении Верховной Рады в первом чтении принять законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с РФ. В УПЦ (МП) утверждают, что они "самостоятельная и независимая" организация.
Лидеры РПЦ и УПЦ (МП). Фото из открытых источников
В заявлении Украинской православной церкви (МП) говорится, что законопроект №8371 имеет целью запретить ее деятельность. УПЦ (МП) утверждают, что такими действиями Верховная Рада "нарушает права на свободу вероисповедания граждан Украины".
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину СБУ возбудило 68 уголовных дел против представителей УПЦ (МП). Среди этих дел 16 касались митрополитов церкви. СБУ указали, что среди разоблаченных преступлений было доказано 20 фактов государственной измены и коллаборационизма.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народные депутаты поддержали законопроект о запрете УПЦ (МП) в первом чтении.
Также "Комментарии" писали, что в некоторых областях Украины, запретили деятельность УПЦ московского патриархата. В частности, это касается Житомирской, Хмельницкой, Волынской и Ровенской областей.
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