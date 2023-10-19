У Зеленского намекнули на ожидаемые "правильные решения"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал, как, по его мнению, война в Израиле может повлиять на поставки вооружений Украине. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пост советника в телеграмме.

Подоляк

"Многие друзья Украины сегодня искренне переживают, что обострение событий на Ближнем Востоке может забрать внимание союзников и уменьшить поддержку Украины. Я гораздо оптимистичнее. Изменение фокуса внимания в медиа уберет излишнюю политизацию войны (когда поддержка становится предметом внутренних политических процессов) и позволит разблокировать дорогу правильным решениям, – пишет Михаил Подоляк.

— Пора продемонстрировать непреклонность поддержки Украины на всех уровнях. Время авиации. Время дальнобойных ракет, – продолжает советник главы Офиса президента Украины.

Напомним, что США накануне передали свои дальнобойные ракеты ATACMS Украине, которыми ВСУ уже поразили аэродромы оккупантов рядом с Бердянском и Луганском. По мнению наблюдателей, передача этих ракет способна изменить ситуацию на участках наступления Сил обороны, поскольку ATACMS способны подорвать российское преимущество в воздухе.

Тем временем, в УПЦ (МП) отреагировали на первые шаги Верховной Рады по запрету их деятельности. Церковь Московского патриархата в Украине выпустила заявление о новом законопроекте, который может запретить его деятельность.

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