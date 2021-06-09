Дети старше 14 лет не смогут свободно покинуть «ДНР»: что происходит и как действовать

Боевики т.н. "ДНР" снова сражаются за юные умы. Недавно власти самопровозглашенной республики решили запретить выезд детей, достигших 14-летнего возраста и старше, за пределы оккупированной территории без документов, подтверждающих личность.



Дети старше 14 лет не смогут выехать из "ДНР" без паспорта. Фото: FRANCESCO CARTA

Отметим, что к этой категории отнесли паспорта не только "ДНР", но и Украины, а также Российской Федерации. Ранее же детям, которым еще не исполнилось 16 лет, можно было уехать, предоставив свидетельство о рождении.

"Комментарии" попросили экспертов объяснить, что и почему происходит в "ДНР". Специалисты рассказали, может ли украинская сторона как-то повлиять на творящийся в ОРДЛО беспредел, ведь местных жителей (и детей в том числе) все больше пытаются "отсечь" от Украины (закрытые КПВВ, роспаспортизация и т.п.).

"Нужно действовать через международное сообщество"

Главный координатор ОО "Донбасс СОС" Виолетта Артемчук подчеркивает, что принятие таких правил проезда является нарушением всех международных законов, правил и норм и содержит риски для реинтеграции временно оккупированных территорий в будущем.

"Это условие — фактическое принуждение к получению паспорта РФ или т.н. "ДНР". Если раньше это было опциональным явлением, то есть определенные категории граждан были вынуждены получать такие "документы", чтобы вести хозяйственную деятельность, иметь возможность трудоустроится, то теперь молодых людей без них не выпустят за пределы оккупированных территорий", — акцентирует эксперт.

Специалистка отмечает, что во время карантинных ограничений на подконтрольной части Украины сроки получения документов были продлены до окончания карантина. И многие проживающие на оккупированных территориях молодые люди, которым исполнилось 14 лет, отложили получение украинского паспорта до того времени, пока КПВВ не начнут функционировать в нормальном режиме. Теперь же они стали заложниками ситуации. И для того, чтобы поехать за украинским паспортом, им придется сначала получить "паспорт" т.н. "ДНР".

Виолетта Артемчук считает, что такое решение принято именно сейчас не случайно.

"В Украине продолжается вступительная кампания, в том числе для молодежи с временно оккупированных территорий. Им созданы хорошие условия для поступления. Это — важный шаг для реинтеграции, — подчеркивает эксперт. — В правилах приема есть положение, согласно которому абитуриент из ОРДЛО или Крыма может приехать на подконтрольную властям территорию Украины, даже не имея паспорта. Его оформят в процессе подачи документов в соответствующее учебное заведение".

Теперь же, по словам Виолетты Артемчук, выпускники, которое могли выбрать для обучения Украину, не смогут выехать.

"Им придется искать другие возможности, получать дипломы неподконтрольных территорий, которые — и не дипломы вовсе, потому что нигде, кроме России, не признаются. Или же они будут искать возможность получения образования в РФ, что "отрывает" их от Украины", — поясняет эксперт.

Как-то повлиять на происходящее напрямую украинские власти не могут, говорит Артемчук. Все потому, что мы не ведем диалог с оккупационными "администрациями". Россия же по-прежнему делает вид, что она тут ни при чем.

"Нужно действовать через международное сообщество, — считает специалистка. — Здесь должна быть главенствующая роль нашего МИД, международных институций. "Донбасс СОС" как организация, которая занимается защитой прав людей, пострадавших от конфликта на Востоке Украины, готова присоединиться к нарабатыванию соответствующих стратегий в ракурсе новой проблемы, созданной оккупантами".

"Шаг за шагом происходит "отрезание", "закукливание" этих районов"

Политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук напоминает, что во время оккупации РФ части Донбасса возможности украинской стороны влиять кардинальным образом на то, что там происходит, очень ограничены.

"Россия всё больше превращает эту территорию в закрытый анклав, максимально "отсекая" ОРДЛО от остальной части Украины. И оккупантам плевать, что пенсионеры не могут получить пенсию, купить более качественные и дешевые продукты. Что дети теряют возможность поступить в вузы. Что родным, чтобы увидеться, приходиться проезжать не сто, а тысячи километров – через Россию", — говорит эксперт.

При этом, по словам Виктора Каспрука, идет постоянное зомбирование через все средства российской пропаганды. Продолжается и раздача российских паспортов, чтобы максимально усложнить процесс реинтеграции, когда наступит время.

"Шаг за шагом происходит "отрезание", "закукливание" этих районов. Это делается для того, чтобы окончательно убить даже минимальную украинскость в населении ОРДЛО", — отмечает Виктор Каспрук.

Политолог уверен, что все эти вопросы, включая новую преграду, когда детей после 14 лет не выпускают из оккупированной части Донецкой области без "документов" российского или "ДНРовского" образца, нужно поднимать на международных площадках, включая ООН.

"Реального давления этим оказать мы вряд ли сможем. Ведь очередные резолюции, скорее всего, не возымеют на РФ никакого действия. Страна-агрессор продолжит твердить, что "ихтамнет". Но и молчать на подобные провокационные, подлые действия нельзя", — считает Виктор Каспрук.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, сколько, согласно последним данным, жителей оккупированного Донбасса получили российское гражданство. Подробности — в нашем материале.

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