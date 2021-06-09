Дети старше 14 лет не смогут свободно покинуть «ДНР»: что происходит и как действовать

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МЕНЮ
Вечканова Елена
Боевики т.н. "ДНР"
снова сражаются за юные умы. Недавно власти самопровозглашенной республики решили
запретить выезд детей, достигших 14-летнего возраста и старше, за пределы
оккупированной территории без документов, подтверждающих личность.
Дети старше 14 лет не смогут выехать из "ДНР" без паспорта. Фото: FRANCESCO CARTA
Отметим, что к этой
категории отнесли паспорта не только "ДНР", но и Украины, а также Российской
Федерации. Ранее же детям, которым еще не исполнилось 16 лет, можно было уехать,
предоставив свидетельство о рождении.
"Комментарии"
попросили экспертов объяснить, что и почему происходит в "ДНР". Специалисты
рассказали, может ли украинская сторона как-то повлиять на творящийся в ОРДЛО
беспредел, ведь местных жителей (и детей в том числе) все больше пытаются "отсечь"
от Украины (закрытые КПВВ, роспаспортизация и т.п.).
Главный координатор ОО "Донбасс СОС"
Виолетта Артемчук подчеркивает, что принятие таких правил проезда является
нарушением всех международных законов, правил и норм и содержит риски для
реинтеграции временно оккупированных территорий в будущем.
Специалистка отмечает, что во время
карантинных ограничений на подконтрольной части Украины сроки получения
документов были продлены до окончания карантина. И многие проживающие на
оккупированных территориях молодые люди, которым исполнилось 14 лет, отложили
получение украинского паспорта до того времени, пока КПВВ не начнут функционировать в
нормальном режиме. Теперь же они стали заложниками ситуации. И для того, чтобы
поехать за украинским паспортом, им придется сначала получить "паспорт" т.н.
"ДНР".
Виолетта Артемчук считает, что такое решение
принято именно сейчас не случайно.
Теперь же, по словам Виолетты Артемчук,
выпускники, которое могли выбрать для обучения Украину, не смогут выехать.
Как-то повлиять на происходящее напрямую
украинские власти не могут, говорит Артемчук. Все потому, что мы не ведем
диалог с оккупационными "администрациями". Россия же по-прежнему делает вид,
что она тут ни при чем.
Политолог, эксперт по вопросам российской
агрессии против Украины Виктор Каспрук напоминает, что во время оккупации РФ
части Донбасса возможности украинской стороны влиять кардинальным образом на
то, что там происходит, очень ограничены.
При этом, по словам Виктора Каспрука, идет
постоянное зомбирование через все средства российской пропаганды. Продолжается
и раздача российских паспортов, чтобы максимально усложнить процесс
реинтеграции, когда наступит время.
Политолог уверен, что все эти вопросы, включая
новую преграду, когда детей после 14 лет не выпускают из оккупированной части
Донецкой области без "документов" российского или "ДНРовского" образца, нужно
поднимать на международных площадках, включая ООН.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, сколько, согласно последним данным, жителей оккупированного Донбасса получили российское гражданство. Подробности — в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать о том, что за "неделя мобилизационной готовности" проходит на территории ОРДЛО и какие последствия она может за собой повлечь.
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