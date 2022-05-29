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За что Зеленский уволил главу СБУ в Харьковской области: детали

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Харьковскую область и принял решение уволить главу СБУ в области Романа Дудина

сегодня, 21:20
Автор:

Светлана Шкурупий
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Во время своего визита в Харьковскую область, которая серьезно пострадала от вражеских обстрелов, президент Украины Владимир Зеленский уволил главу СБУ области Романа Дудина и объяснил своего решение в видеообращении.

За что Зеленский уволил главу СБУ в Харьковской области: детали

Владимир Зеленский / фото: ОП

Глава государства отметил, что провел совещание с руководителями Харьковской области и поблагодарил их за сотрудничество друг с другом, за то, что они остаются на местах вместе с людьми и Украиной.

По словам Зеленского, армия, полиция, мэр города и ОГА сотрудничают на 100%, потому что работают ради победы над оккупантами и делают это эффективно. Однако, такого он не смог сказать о местном руководстве по линии СБУ.

Президент рассказал, что приехал, начал разбираться и принял решение уволить главу СБУ Харьковской области Романа Дудина за то, что он не работал на защиту города с первых дней полномасштабного вторжения Российской Федерации, а думал о себе лично. Правоохранители будут разбираться, какие у него были мотивы.

Напомним, что Харьковская область оказалась под вражескими ударами с самого начала полномасштабной войны, которую Российская Федерации развязала против Украины. Сейчас, по словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, под контролем российских военных находится около 31% ее территории.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что глава Волчанского районного суда Харьковской области начала сотрудничать с оккупантами. Судья способствовала созданию так называемого судебного органа России и склоняла к сотрудничеству с оккупантами в Харьковской области.

Читай также, что в Харьковской области украинские воины уничтожили скопление военной техники оккупантов.


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