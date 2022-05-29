За что Зеленский уволил главу СБУ в Харьковской области: детали

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Светлана Шкурупий
Во
время своего визита в Харьковскую область, которая серьезно пострадала от
вражеских обстрелов, президент Украины Владимир Зеленский уволил главу СБУ
области Романа Дудина и объяснил своего решение в видеообращении.
Владимир Зеленский / фото: ОП
Глава
государства отметил, что провел совещание с руководителями Харьковской области
и поблагодарил их за сотрудничество друг с другом, за то, что они остаются на
местах вместе с людьми и Украиной.
По
словам Зеленского, армия, полиция, мэр города и ОГА сотрудничают на 100%,
потому что работают ради победы над оккупантами и делают это эффективно.
Однако, такого он не смог сказать о местном руководстве по линии СБУ.
Президент рассказал, что приехал, начал разбираться и принял решение уволить главу СБУ Харьковской области Романа Дудина за то, что он не работал на защиту города с первых дней полномасштабного вторжения Российской Федерации, а думал о себе лично. Правоохранители будут разбираться, какие у него были мотивы.
Напомним,
что Харьковская область оказалась под вражескими ударами с самого начала
полномасштабной войны, которую Российская Федерации развязала против Украины.
Сейчас, по словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, под контролем российских военных находится около 31% ее территории.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что глава Волчанского районного суда
Харьковской области начала сотрудничать с оккупантами. Судья способствовала
созданию так называемого судебного органа России и склоняла к сотрудничеству с оккупантами в Харьковской области.
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