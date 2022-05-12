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Призывала работать с оккупантами и создавала суд рф: на Харьковщине судья перешла на сторону врага

Судья убеждала коллег, что военные России не несут никакой угрозы

сегодня, 16:17
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава Волчанского районного суда Харьковской области начала сотрудничать с оккупантами. Судья способствовала созданию так называемого судебного органа России и склоняла к сотрудничеству с оккупантами в Харьковской области. Следовательно, ей сообщено о подозрении по факту государственной измены, совершенном в условиях военного положения. Об этом сообщают в Офисе генерального прокурора.
В сообщении ведомства говорится, что правоохранители заочно сообщили о подозрении главе Волчанского районного суда Харьковской области по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения.
"По данным следствия, судья вступила в сговор с представителями РФ, оккупировавшими г. Волчанск Чугуевского района, и способствовала в образовании так называемого судебного органа РФ. По договоренности с оккупантами подозреваемая провела общее собрание судей и работников аппарата Волчанского районного суда Харьковской области, во время которого, используя собственный авторитет председателя суда, склоняла присутствующих сотрудничать с представителями оккупационной администрации, также призвала занять должности судей и работников аппарата в незаконном "судебном органе РФ". Во время проведения собрания председатель суда также подчеркнула, что от представителей оккупационных властей РФ можно будет получить денежную помощь в сумме 10 тыс. российских  рублей за осуществление правосудия в условиях войны. Кроме того, подозреваемая отметила, что российские военные готовы сотрудничать и оказывать помощь в функционировании "судебного органа РФ" и не несут никакой угрозы", — говорится в сообщении.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что кафиры обстреляли Одессу во время визита президента Европейского Совета.

Призывала работать с оккупантами и создавала суд рф: на Харьковщине судья перешла на сторону врага

Глава Волчанского районного суда Харьковской области перешла на сторону оккупантов (фото из открытых источников)


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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=368655845297255&set=a.290853083077532
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