Сколько территории Харьковской области находится сейчас в оккупации

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Светлана Шкурупий
Харьковская
область оказалась под вражескими ударами с самого начала полномасштабной войны,
которую Российская Федерации развязала против Украины. Сейчас, по словам главы
Харьковской ОВА Олега Синегубова, под контролем российских военных находится
около 31% ее территории. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Оккупация Харьковской области / фото: ОП
Руководитель
ОВА на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским обговорил обстановку
в Харьковской области и отметил, что сейчас временно россияне оккупировали 31%
области. Наши защитники смогли освободить от захватчиков пока только 5%.
Синегубов
подчеркнул, что из-за постоянных обстрелов нельзя полностью обследовать
освобожденные населенные пункты, а также провести разминирование территории и
начать возобновление инфраструктуры.
К
слову, вражескими ударами в области было повреждено более 2200 многоэтажных
домов, из которых 225 полностью разрушены. Больше всего в Харькове от обстрелов
пострадали северные и восточные микрорайоны.
Напомним,
что в начале мая 2022 года украинские
ВСУ освободили очередное село в Харьковской области. Глава Харьковской ОВА Олег
Синегубов показал, как жители Циркунов встречают украинских освободителей.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что российские военные пытались
продвинуться к юго-востоку от Изюма, но благодаря эффективным действиям
украинских защитников действия российских захватчиков не увенчались успехом.
При этом россияне не перестают массово наступать по линии от Попасной к
Бахмуту. Но и здесь сталкивают с сопротивлением ВСУ.
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