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Сколько территории Харьковской области находится сейчас в оккупации

Российско-оккупационные войска заняли некоторую часть территории Харьковской области, но это временно

сегодня, 18:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Харьковская область оказалась под вражескими ударами с самого начала полномасштабной войны, которую Российская Федерации развязала против Украины. Сейчас, по словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, под контролем российских военных находится около 31% ее территории. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сколько территории Харьковской области находится сейчас в оккупации

Оккупация Харьковской области / фото: ОП

Руководитель ОВА на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским обговорил обстановку в Харьковской области и отметил, что сейчас временно россияне оккупировали 31% области. Наши защитники смогли освободить от захватчиков пока только 5%.

Синегубов подчеркнул, что из-за постоянных обстрелов нельзя полностью обследовать освобожденные населенные пункты, а также провести разминирование территории и начать возобновление инфраструктуры.

К слову, вражескими ударами в области было повреждено более 2200 многоэтажных домов, из которых 225 полностью разрушены. Больше всего в Харькове от обстрелов пострадали северные и восточные микрорайоны.

Напомним, что в начале мая 2022 года украинские ВСУ освободили очередное село в Харьковской области. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов показал, как жители Циркунов встречают украинских освободителей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что российские военные пытались продвинуться к юго-востоку от Изюма, но благодаря эффективным действиям украинских защитников действия российских захватчиков не увенчались успехом. При этом россияне не перестают массово наступать по линии от Попасной к Бахмуту. Но и здесь сталкивают с сопротивлением ВСУ.

Читай также, в Пентагоне рассказали, какие планы России на Харьков. 


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/glava-derzhavi-proviv-naradu-shodo-potochnoyi-situaciyi-v-ha-75449
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